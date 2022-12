Un Boeing 737 trasformato in villa di lusso: l’aereo abbandonato diventa una casa con piscina Un imprenditore russo ha trasformato un aereo abbandonato in una villa per le vacanze da 6.000 dollari a notte e vista mozzafiato sull’Oceano.

A cura di Clara Salzano

La villa per le vacanze nel jet abbandonato

Ci sono hotel di lusso mozzafiato in tutto il mondo ma pochi possono vantare un design così originale come Private Jet Villa by Hanging Gardens. Si tratta di una villa per le vacanze realizzata all'interno di un Boeing 737 abbandonato. L'originale aereo di lusso si trova sulla spiaggia di Nyang Nyang a Bali, in Indonesia. L'aereo apparteneva alla compagnia indonesiana Mandala Airlines, che ha cessato le attività nel 2014, e l'imprenditore russo Felix Demin ha rilevato per farne una villa privata unica.

Il jet trasformato in una villa per le vacanze

Il Boeing 737 era un rottame abbandonato in Cina prima che Felix Demin lo acquistasse e ne facesse una villa di lusso da affittare a 6.000 dollari a notte. Il progetto ha previsto il trasporto in pezzi dell'aereo sulla scogliera di Nyang Nyang a Bali, dove l'aereo è stato montato e ristrutturato per diventare una magnifica villa vista Oceano.

L’aereo abbandonato e trasportato a Bali

Private Jet Villa by Hanging Gardens è una villa privata che si può noleggiare per le vacanze. La proprietà comprende due camere da letto con bagno, un salone e una cucina, oltre che una terrazza panoramica mozzafiato.

L’arco di accesso all’aereo

Si accede all'aereo attraverso un arco di legno immerso nel verde e, superati pochi gradini di pietra, si entra nell'abitacolo del jet che è stato completamente trasformato all'interno.

Una delle camere da letto

Lo spazio all'interno è stato studiato in ogni minimo dettaglio per accogliere due camere da letto indipendenti, ciascuna con bagno, e una grande zona comune con ambiente relax e cucina. All'esterno l'aereo sarà dotato di una piscina e un solarium. La parte più suggestiva del progetto è l'ala dell'aereo trasformato in una passerella verso l'Oceano.