Dove vive Paolo Dybala a Roma: la villa extra lusso con giardino, piscina e varie fontane

Paolo Dybala nella nuova casa a Roma

È stato un debutto piuttosto positivo quello di Paulo Dybala alla Roma con la maglia numero 21. Il calciatore argentino ha infatti già riportato tre gol e due assist in sei presenze sul campo e si prepara a vivere un'importante stagione calcistica a Roma. Dopo aver vissuto in albergo in questi primi tempi, Paulo Dybala ha trovato casa nella Capitale dove andrà a vivere con la fidanzata Oriana Sabatini e i loro cani Kaia e Bowen.

Paolo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini

Il calciatore Paolo Dybala si è ufficialmente trasferito a Roma. Qui ha preso possesso della sua nuova abitazione. Si tratta di una villa extra lusso con giardino, piscina e varie fontane, di proprietà di Amadou Diawara, ex centrocampista giallorosso, ora calciatore dell’Anderlecht. La nuova villa del calciatore argentino a Roma sorge tra le zone di Casal Palocco e l’Infernetto, a sud di Roma.

Paolo Dybala a Roma

Com'è fatta la villa di Paolo Dybala a Roma

Paolo Dybala andrà a vivere in un famoso comprensorio di lusso tra Casal Palocco e l’Infernetto. Si tratta di un'area a sud-ovest della città, oltre il Grande Raccordo Anulare, fra la via del Mare e via Cristoforo Colombo. In questa zona vivono anche altri importanti calciatori e la scelta di Dybala di prendere in affitto la villa di Diawara è stata dettata proprio dalla vicinanza agli amici Roger Ibanez e Matìas Vina e dalla presenza di un grande giardino dove i cani del calciatore argentino possono scorrazzare.

Una via Casal Pasocco dove si trova il complesso di lusso della villa di Dybala

Non ci sono immagini dettagliate della villa in cui andrà a vivere Paolo Dybala con la fidanzata Oriana Sabatini. Si sa che la lussuosa dimora, di proprietà di Diawara, è il risultato della fusione di due ville precedentemente costruite nel comprensorio e del grande giardino che le unisce. L'abitazione è inoltre caratterizzata dalla presenza di una piscina e varie fontane che rendono la proprietà ancora più scenografica.

Una via dell’Infernetto

Inoltre le zone di Casal Palocco e Infernetto sono ricche di storia. La loro origine si fa risalire al 1.400 ma è negli anni Trenta e Quaranta del Novecento che sono state urbanizzate per creare un’area residenziale destinata alla nobiltà e alta borghesia romana. La volontà del Regime Fascista era infatti quella di rendere l’EUR e le zone limitrofe a sud di Roma il nuovo centro della Capitale. Alla progettazione del nuovi quartieri parteciparono anche nomi importanti dell'architettura come Adalberto Libera, Ugo Luccichenti, Giulio Pediconi e Giuseppe Vaccaro. Le prime ville vennero costruite nel dopoguerra come ardite costruzioni, lussuose e grandiose. Oggi l'area conserva la destinazione residenziale con abitazioni extra lusso come quella di Paolo Dybala.