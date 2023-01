Si vende un atollo privato (e costa quanto una casa in centro città) Un’occasione più unica che rara quella di poter comprare un’isola privata ed è quello che offre il 76enne Gerrit Fortuijn che ha messo in vendita il suo atollo al costo di una casa in città.

A cura di Clara Salzano

Vendesi un atollo privato in Olanda

Splendida posizione, splendida vista e soprattutto atmosfera rilassata sono solo alcune delle incredibili caratteristiche dell'isola For-West, sui laghi di Loosdrecht, nella provincia di Utrecht, in Olanda. E quella che viene proposta è un'occasione più unica che rara e riguarda proprio la vendita di questa bellissima parte dei Paesi Bassi. Allo stesso prezzo di una casa nel centro di Milano, Roma o Napoli, si può comprare il piccolo atollo di For-West.

L’isola di For–West

Si vende la parte orientale dell'isola di For-West che comprende alcuni edifici ad uso ricreativo e dispone di quattro posti barca. L'atollo privato si può raggiungere in 5 minuti di barca da Marina Piet Hein e gode di una vista davvero magnifica da ogni suo angolo di terra. L'atollo dispone di una superficie totale di 2.250 metri quadrati e circa. 970 metri quadrati di giardini, oltre i pontili per le barche.

Una degli edifici su For–West

For-West è dotata di alcuni edifici che misurano non più di 30 metri quadrati ciascuno, già raggiunti dalla rete elettrica, idrica, telefonica e fognaria. L'isola è infatti stata utilizzata come area ricreativa per più di 40 anni dal proprietario 76enne Gerrit Fortuijn dal 1987 che l'ha messa ora in vendita. In genere queste isole private passano in mano di generazione in generazione. Converebbe dunque approfittare di una tale occasione considerando che è possibile acquistare For-West al prezzo di 549.000 euro. Il proprietario mette in oltre a disposizione la possibilità di comprare anche una barca a motore da 28 piedi con il relativo ormeggio e due posti letto interni al costo di 98.000 euro per raggiunger l'isola in totale libertà e comodità.