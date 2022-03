Sembra una semplice scatola ma nasconde una culla destinata ai neonati profughi dell’Ucraina Ispirata alla culla tradizionale ucraina in vimini sospesa, la culla ideata dal designer Valerio Vinaccia è facile da trasportare, resistente, automontante e pensata per aiutare le famiglie di profughi ucraini.

A cura di Clara Salzano

Culla scatola pensata per i neonati dell’Ucraina Credit Valerio Vinaccia

La guerra tra Russia e Ucraina sta facendo migliaia di vittime e sono tante le iniziative che vengono presentate tutti i giorni per aiutare con urgenza la popolazione e i rifugiati ucraini. Il designer Valerio Vinaccia, fondatore di woodly_ecodesign che produce mobili ecologici a impatto zero seguendo la filosofia Montessori, in collaborazione con il Cna Parma, ha ideato una culla per l'Ucraina, facile da trasportare e resistente, automontante (come molte scatole di cartone) e che, piegata insieme al materassino può essere inserita in una scatola scatola di cartone, con generi di prima necessità, da inviare a mamme, papà e neonati ucraini.

La culla per i profughi ucraini – Credit Valerio Vinaccia

"Il progetto della culla per l'Ucraina è nato pochi giorni fa, ed è in continuo sviluppo e miglioramento. Casualmente abbiamo visto l'immagine di una culla tradizionale Ucraina, in vimini, sospesa con delle corde, e a parte il vantaggio di dondolare, permette anche di tenere la culla sollevata dal pavimento", racconta Valerio Vinaccia sulla pagina Fb dov raccoglie fondi per realizzare la culla per l'Ucraina, "Abbiamo subito deciso di dotare la nostra culla di questa opzione. I nastri sono giuntati con delle semplici fibbie di plastica a sgancio rapido. In questo modo se si ha la possibilità si può appendere la culla, in alternativa accorciando i nastri si possono usare come maniglione per un trasporto più agevole".

Una culla tradizionale ucraina

La culla per l'Ucraina di Woodly si ispira alle tradizionali culle ucraine sospese ed è realizzato in cartone rinforzato. L'idea nasce per portare aiuti umanitari e di emergenza alle famiglie ucraine. Le immagini dei profughi ucraini al confine con la Polonia e in fuga dalle loro città bombardate ha toccato tutti. Il progetto è una culla di cartone rinforzata che misura 70x43x27 fornita di materassino, lenzuolino di sotto e di sopra, coperta, pannolini, salviette umidificate, biberon, crema protettiva, ciuccio, e tutto quello che può servire per aiutare.

