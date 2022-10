Quanto costa il nuovo specchio di Belén tutto curve Belén Rodríguez ha molte passioni, dalla moda al design, e di recente ha condiviso le immagini di un nuovo specchio della sua casa ispirato ad una vera icona.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo specchio di Belén

Belén Rodríguez è sempre in movimento tra shooting fotografici, programmi tv e vita familiare. La nota modella e conduttrice tv ha molte passioni, dalla moda al design, e di recente ha condiviso le immagini di alcuni suoi nuovi acquisti personali e di casa come uno specchio rosa dalla forma curvilinea. Vediamo quanto costa il nuovo oggetto di design di Belén.

Un dettaglio del nuovo specchio di Belén

Il nuovo specchio di Belén è un oggetto di design made in Milano, prodotto dal designer call_me_teti in esclusiva per l'azienda Qlhype. Si tratta di uno specchio realizzato in bioplastica e stampato in 3D. La parte posteriore del prodotto è invece in PVC riciclato. Di dimensioni 46 x 29,5 x 3 centimetri, ogni specchio Qlhype è unico in quanto frutto di una lavorazione artigianale. Elemento caratteristico dello specchio, oltre alle molteplici curve rosa, è una scritta frontale incisa che recita: "gli oggetti nello specchio sono più belli di come sembrano".

Lo specchio con la scritta incisa

La forma curvilinea dello specchio Qlhype si ispira ad un oggetto di design iconico che è lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass. Progettato nel 1970, l'Ultrafragola, con i suoi contorni che ricordano la chioma ondulata di una donna, è tra i prodotti di design più amati dalle celebrità. La foto riflessa nel famoso specchio di Sottsass è quasi un must have di Instagram per gli appassionati di design.

Lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass

Il nuovo specchio ricorda l'Ultrafragola per il colore e le curve della cornice. Le dimensioni sono sicuramente ridotte rispetto all'originale degli anni Settanta e sicuramente il prezzo è differente: se l'Ultrafragola di Ettore Sottsass ha un costo che varia dagli 8.500 ai 9.500 euro, fino ad arrivare anche a costare 15.000 euro per la versione originale, lo specchio Qlhype costa appena 190 euro.