Pokémon x Van Gogh, la folla fa razzie dell’edizione limitata per rivenderla online I pezzi della collezione limitata della collaborazione tra il museo di Amesterdam e la società del celebre cartone animato sono andati sold out nel giro di poche ore. Un video mostra la ressa nel negozio per comprare oggetti in grande quantità e rivenderli oline a prezzi lievitati.

A cura di Annachiara Gaggino

Due delle raffigurazioni Pokémon x Van Gogh

La collaborazione tra il Van Gogh Museum e Pokémon non ha avuto un lieto fine. Il progetto realizzato in occasione dei 50 anni dell'istituzione di Amsterdam e che aveva l'obiettivo di avvicinare i bambini all'arte ha invece attratto bagarini e rivenditori che hanno approfittato dell'occasione per accaparrarsi il merchandising in edizione limitata e rivenderlo online a pezzi spropositati. Il giorno dell'inaugurazione una folla si è accalcata al gift-shop del museo, senza nemmeno visitare la mostra, comprando quanti più pezzi della collezione possibili, che sono andati sold out nel giro di poche ore.

La rivendita online della collezione Pokémon x Van Gogh Museum

Dalle cartoline alle borse, dalle magliette ai taccuini, non si è dovuto attendere molto per ritrovare online i gadget con le raffigurazioni degli artisti che avevano reinterpretato i quadri del pittore olandese in versione Pokémon. Ovviamente i prezzi sono lievitati e una cartolina si può comprare a più di 25 euro. Addirittura la carta promozionale regalata ai visitatori dopo l'acquisto di un solo pezzo dal gift shop, che raffigurava Pikachu con cappello di feltro grigio, è ora venduta su Ebay a quasi 250 euro.

Alcuni rivenditori su Ebay

Un'operazione di sciacallaggio che non si è verificata solo sul luogo ma che ha fatto finire le scorte anche sul sito internet del museo e su quello ufficiale di Pokémon Company. Le possibilità di un restock online sono poche e il rischio è che si verifichi la stessa corsa all'acquisto che si è avuta nel primo round di vendite. Nel frattempo anche la società madre delle creature di fantasia ci ha tenuto a fare le proprie scuse sui social e a pensare a un rimedio per la situazione, pubblicando un post su Instagram che recitava:

Leggi anche L'arte di Solomostry in edizione limitata per Volta footwear