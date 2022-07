Più persone in meno tempo: gli ascensori intelligenti e superveloci conquistano Milano A Milano saranno installati i primi ascensori Twin d’Italia, ultraveloci e intelligenti, che potranno ridurre fino al 30% i tempi di attesa e il risparmio energetico.

A cura di Clara Salzano

I nuovi ascensori all’interno di Gioia 20 a Milano

Entro il 2024 un nuovo grattacielo cambierà lo skyline di Milano. Si tratta del complesso Gioia 20, conosciuto come "i Portali" e firmato dallo studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel che sta per essere realizzato in via Melchiorre Gioia a Milano. Questo nuovo sviluppo immobiliare di COIMA rappresenta una vera e propria rivoluzione in città perché sarà il primo edificio in Italia dotato di ascensori ultraveloci e intelligenti. Si chiamano Twin e sono prodotti da TK Elevator che ha ideato un sistema a due cabine indipendenti che si muovono contemporaneamente portano molti più passeggeri in minor tempo a destinazione.

Il progetto Gioia 20 dove saranno installati gli ascensori Twin

Nel complesso di Gioia 20 saranno installati dodici nuovi ascensori Twin che potranno trasportare 3.500 passeggeri al giorno riducendo fino al 30% i tempi di attesa e di arrivo a destinazione e con un grande risparmio del consumo energetico. Il sistema di ascensori funziona con due cabine indipendenti e sovrapposte che si muovono contemporaneamente in un unico vano. In questo modo si dimezzano i vani destinati agli ascensori e si ibera spazio utile nell'edificio. Il sistema permette inoltre di recuperare l'energia generata in fase di frenata, fino al 30%, per reimmetterla nel circuito.

I dodici ascensori Twin di Gioia 20 permetteranno di raggiungere il 24esimo e ultimo piano della torre più alta in meno di 20 secondi. Gli ascensori potranno ospitare 24 passeggeri alla volta e si muovono con una velocità di 5 metri al secondo. Twin è prodotto in esclusiva da TK Elevator, leader mondiale nel settore della mobilità urbana. Il nuovo sistema di ascensori permette di trasportare fino al 40% di passeggeri in più rispetto agli impianti tradizionali. Con gli ascensori Twin ogni persona potrà recuperare circa sei ore all’anno nei tempi di attesa e destinazione. Considerato la capienza di 3.500 passeggeri ogni giorno, sono oltre 15.000 ore che verrebbero risparmiate complessivamente in un anno.