Perché il nuovo quartiere di grattacieli in Corea del Nord non è simbolo di lusso Si chiama Hwasong ed è il nuovo quartiere di grattacieli costruito nella capitale della Corea del Nord, Pyongyang. Per quale motivo non può essere considerato un simbolo di lusso?

A cura di Valeria Paglionico

Foto di KCNA

La Corea del Nord sta lentamente uscendo da un periodo di auto-isolamento durato 5 anni ma, nonostante ciò, proprio di recente ha di nuovo bloccato l'accesso ai turisti provenienti dai paesi stranieri. In compenso, però, ha realizzato un importante progetto architettonico per i cittadini: il leader Kim Jong Un ha inaugurato un nuovo complesso residenziale nella capitale Pyongyang. Si chiama Hwasong e conta 10.000 edifici distribuiti in diversi grattacieli futuristici ma la cosa che in pochi immaginano è che, a dispetto delle convenzioni, questi edifici sono tutt'altro che un simbolo di lusso: ecco come sono nati.

Perché in Corea del Nord è stato costruito un quartiere di grattacieli

La costruzione dei multi-grattacieli Hwasong nella capitale Pyongyang fa parte di un piano quinquennale lanciato nel 2021 da Kim Jong Un, il cui obiettivo è portare a termine entro il 2026 un vero e proprio distretto fatto di condomini, edifici pubblici, strutture educative e commerciali. L'inaugurazione del progetto completo dovrebbe tenersi tra circa un mese e sarebbe volta a migliorare le condizioni di vita dei residenti, per i quali negli ultimi anni è stato non poco difficile trovare un alloggio nella capitale. A rendere la vita di questi ultimi ancora più complessa sono stati i problemi economici che hanno colpito il paese, dai prezzi in aumento delle materie prime alla continua insicurezza alimentare.

Come saranno assegnati gli alloggi nei grattacieli

Il nuovo quartiere di grattacieli ha numerosi torri altissime, due delle quali (quelle sulla strada principale) sono collegate da un imponente ponte sospeso al 15esimo piano. Non mancheranno i servizi di ogni tipo, dalle scuole alle attività commerciali. Gli alloggi verranno assegnati dal governo, che darà priorità a coloro che vengono considerati più fedeli alla famiglia regnante o che lavorano nei settori considerati preziosi per la nazione. La cosa che in pochi immaginano, però, è che, nonostante lo sfavillante aspetto futuristico, lo skyline di Pyongyang è tutt'altro che lussuoso. In questa zona della Corea del Nord ci sono frequenti interruzioni di corrente che bloccano gli ascensori, rendendo impossibile la normale quotidianità a chi occupa i piani alti. Non sorprende, dunque, che gli appartamenti più alti saranno assegnati ai residenti giovani, mentre i piani inferiori verranno riservati agli anziani.