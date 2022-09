Murano, capitale del vetro, è a rischio: un albero di luce come simbolo di speranza Un grande salice di vetro artistico accoglie i visitatori sull’isola di Murano e invita tutti a celebrare l’Anno Internazionale del Vetro delle Nazioni Unite e difendere il futuro dell’antica arte del vetro.

A cura di Clara Salzano

L’Albero di Luce a Murano per l’Italian Glass Week

Il 2022 è l’Anno Internazionale del Vetro delle Nazioni Unite e fino al 25 settembre 2022 a Venezia si celebra l'Italian Glass Week con spettacolari creazioni, mostre ed eventi all'insegna dell'arte del vetro che qui, più che altrove, trova la sua massima espressione. Murano, capitale del vetro, vanta infatti alcune delle più antiche vetrerie e fornaci al mondo ed è da qui che sono iniziati i festeggiamenti per la Glass Week con l'inaugurazione di un Albero di Luce in vetro artistico che accoglie i visitatori sull'isola come simbolo di speranza.

Il salice di vetro artistico davanti alla fornace iDOGI

L'aumento del gas e dell'elettricità sta mettendo in ginocchio anche l'isola di Murano, capitale del vetro, dove molte fornaci non hanno aperto dopo la pausa estiva e dove tante vetrerie devono fare i conti con i costi alti da affrontare per tenere sempre accesi i forni. Artigiani e aziende non sono tuttavia disposti ad arrendersi e in occasione dell'International Year of Glass, ufficialmente designato dalle Nazioni Unite per il 2022, scelgono di celebrare l'antica arte del vetro, di cui sono massimi conoscitori, con una serie di eventi e installazioni tra Murano e Venezia. Un grande salice di vetro artistico accoglie i visitatori sull'isola di Murano e invita tutti a celebrare l'Italian Glass Week per difendere il futuro del vetro.

L’Albero di Luce

Si ispira a un racconto per bambini l'Albero di Luce sull'isola di Murano. Realizzata da iDOGI, azienda veneziana rinomata per la creazione di arredi su misura in vetro artistico, la spettacolare installazione en plein air sorge proprio di fronte a un'antica fornace muranese e simboleggia un grande salice di vetro che di sera si illumina riproducendo i colori del tramonto. L'opera è visibile anche dalla laguna, lungo il canale che collega l’aeroporto Marco Polo a Venezia. Il magnifico albero luminoso non è solo "un omaggio al fascino magico del vetro artistico veneziano" – come racconta Domenico Caminiti, Presidente de iDOGI, ma è un simbolo di speranza per un settore gravemente colpito e un'eccellenza italiana da difendere.