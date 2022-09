Dove si trova la residenza privata più costosa e grande del mondo Tre eliporti, un cinema, un centro benessere, lampadari in vetro di Murano e dettagli in oro zecchino, la residenza del miliardario Mukesh Ambani è la più costosa al mondo.

A cura di Clara Salzano

La residenza privata più costosa del mondo

Ci lavorano più di 600 persone all'interno della residenza privata del miliardario indiano Mukesh Ambani. Con un costo di costruzione compreso tra gli 1 e i 2 miliardi di dollari, è considerata la casa più costosa al mondo e anche la più grande con i suoi 37.000 metri quadrati di superficie.

Un grattacielo di 27 piani

Non esiste un'altra residenza privata più costosa di Antilia, il grattacielo di 27 piani della famiglia Ambani. Si trova a Mumbai ed è un edificio lussuoso di proprietà di Mukesh Ambani, magnante indiano del petrolio e del gas, considerato l’uomo più ricco dell’India, il secondo più ricco dell'Asia e l'ottavo al mondo con un patrimonio di 95,7 miliardi di dollari.

Altilia, la residenza di Ambani

Il costoso edificio è stato progettato da due studi di architettura statunitensi, Perkins & Will, e comprende tre eliporti, nove ascensori ad alta velocità, un garage per 168 auto, un cinema da 50 posti, un tempio, un centro benessere, una piscina, vari giardini su terrazze, una sala da ballo e persino una stanza della neve. Ci sono voluti tre anni per realizzare l'intero edificio.

Il made in Italy ad Antilia

Soprannominato il Taj Mahal del 21esimo secolo per la sua ricchezza, Antilia è più alto del doppio di qualcunque edificio di Mumbai. Il nome deriva dalla leggendaria isola nell'Oceano Atlantico occidentale. E la residenza Mukesh Ambani unisce sogno e leggenda in ogni dettaglio.

Un grattacielo di 27 piani alto più di qualsiasi edificio a Mumbai

All'interno l'edificio comprende elementi in oro zecchino e persino esclusivi arredi made in Italy realizzati in vetro artistico di Murano dall'azienda iDOGI come lampadari faraonici e stipiti luminosi. L'azienda italiana scelta dal miliardario indiano Mukesh Ambani per la sua casa ha sede a Venezia ed è conosciuta soprattutto per le sue creazioni su misura di maestosi lampadari, sculture e arredi in vetro artistico veneziano per alcune delle residenze e i palazzi più esclusivi al mondo, proprio come Antilia.