Magnum Photos, i colori, i luoghi, i volti in mostra all’Armani Silos La mostra “Magnum Photos – Colors, Places, Faces” negli spazi di Armani Silos racconta la fotografia attraverso il lavoro di dieci fotografi internazionali, attivi o scomparsi.

A cura di Clara Salzano

Armani Silos – Magnum Photos – Colors, Places, Faces – Courtesy of Giorgio Armani

In concomitanza con le sfilate della Milano Fashion Week Men's 2022, dal 17 al 19 giugno 2022, gli spazi di Armani/Silos diventano un luogo di dialogo sulla fotografia. Giorgio Armani, in collaborazione con Magnum Photos, inaugura la mostra "Magnum Photos – Colors, Places, Faces", che, attraverso il lavoro fotografico di dieci artisti internazionali, attivi o scomparsi, si interroga sui diversi modi di intendere la fotografia. La mostra sarà aperta al pubblico dal 19 giugno al 6 novembre 2022.

La mostra Magnum Photos – Colors, Places, Faces agli Armani Silos – Courtesy of Giorgio Armani

Mentre Giorgio Armani sceglie la storica sede della maison in via Borgonuovo per la sua sfilata della MFW 2022, gli Armani/Silos diventano la location ideale per la fotografia. La mostra Magnum Photos – Colors, Places, Faces, curata dallo stesso stilista, combina arte, giornalismo e narrazione attraverso le fotografie di dieci fotografi internazionali provenienti da diverse parti del mondo. Le fotografie in esposizione sono un viaggio a colori in mondi diversi, dalle architetture di Dubai di Dubai di Olivia Arthur ai volti della Cina di Christopher Anderson.

Le fotografie a colori di Magnum Photos – Colors, Places, Faces – Courtesy of Giorgio Armani (2)

Giorgio Armani ha scelto di collaborare con Magnum Photos, storica agenzia fotografica fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, “Chim” Seymour e George Rodger, per il suo sguardo sempre nuovo della realtà. "La fotografia mi appassiona da sempre – ha dichiarato Giorgio Armani – perché l’emozione che suscita è strettamente legata alla sorpresa nell’osservare la realtà da un punto di vista inaspettato. In particolare, ammiro il lavoro dei fotografi Magnum…È l’attenzione alla realtà ciò che mi affascina delle loro fotografie, mai semplici reportage e tutte così diverse tra loro". La mostra Magnum Photos – Colors, Places, Face è l'occasione anche per Giorgio Armani di sostenere con i proventi i progetti di Save the Children.