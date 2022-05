Milano Moda Uomo, il calendario di giugno 2022: le sfilate e gli eventi della Fashion Week A Milano si torna a sfilare: a giugno i brand presenteranno le collezioni maschili per la Primavera/Estate 2023. Tornano in calendario Versace, Moschino e Gucci.

A Milano torna la Fashion Week dedicata all'uomo: dal 17 al 21 giugno 2022 gli stilisti presenteranno le collezioni maschili per la Primavera/Estate 2023. Il calendario è fitto di eventi: 66 appuntamenti, di cui 61 in presenza, tra sfilate e presentazioni. Si parte venerdì 17 con Kiton e si conclude con Zegna, con uno show "fuori regione" nell'omonima Oasi la sera del 20 giugno, per lasciare poi spazio a una giornata dedicata al digitale.

Milano Fashion Week Men's Collection Primavera/Estate 2023

La Settimana della moda maschile vede grandi ritorni e importanti novità: Moschino torna a sfilare a Milano con la sua linea uomo, mentre Versace presenterà la collezione maschile con una sfilata dedicata dal vivo. tra le novità in calendario c'è sicuramente la sfilata di Marcelo Burlon County of Milan, che festeggia quest'anno il decimo anniversario del brand. Gucci entra nel calendario in formato digital. Anche quest'anno grande attenzione al tema della sostenibilità: lo show all'Oasi Zegna sarà una sorta di manifesto green della casa di moda. Tra i debutti da tenere d'occhio sicuramente quello di JW Anderson, che per la prima volta sfila dal vivo, e quello del brand italiano Family First. Riflettori puntati anche sui designer internazionale, come la label indiana Dhruv Kapoor.

Il calendario di Milano Moda Uomo

Venerdì 17 giugno

17:30 Kiton – Via Senato 10 (presentazione)

18:00 Dsquared2 – Via Moncucco 35

Sabato 18 giugno

10:30 MSGM

11:30 Emporio Armani – Via Borgognone 59

12:30 Dolce&Gabbana – Viale Piave 24

14:00 Fendi – via Solari 35

19 :00 Marcelo Burlon County of Milan – Via Savonarola

20:00 Versace – Via Gesù 12

21:00 Philippe Plein – Via Mozart 44

Domenica 19 giugno

10:00 Magliano

11:00 Simon Cracker – via Mecenate 76

12:00 Etro

14:00 Prada – via Lorenzini 14

15:00 Tod's – via Mozart 12

17:00 Moschino – via E. Coesenz 11

18:00 44 Label Group – via Valtellina 7

17:00 JW Anderson – via Privata Giovanni Ventura 24

20:00 Dhruv Kapoor – via Tortona 56

Lunedì 20 giugno

ore 10:30 Giorgio Armani – via Borgonuovo 31

ore 13:00-15:00 Gucci (presentazione)

ore 19:00 Zegna – Oasi Zegna Trivero

Martedì 21 giugno

Eventi digital