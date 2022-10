Luna Rossa cambia stile: la nuova barca a vela Prada Pirelli per l’America’s Cup Varata la nuova Luna Rossa Prototype, l’avveniristica barca con un design completamente nuovo per la 37a America’s Cup di Barcellona.

A cura di Clara Salzano

Il Luna Rossa Prototype di Prada Pirelli

È iniziata la sfida alla 37a America's Cup con la nuova barca Luna Rossa Prototype, varata il 13 ottobre a Cagliari. La prossima importante gara si terrà a Barcellona nel 2024 e vedrà il ritorno in acqua del team Luna Rossa Prada Pirelli. L'avveniristica imbarcazione sarà fondamentale per la nuova AC75 che gareggerà nella 37a America's Cup.

Il varo di Luna Rossa Prototype con Miuccia Prada

Il design geometrico di Luna Rossa Prototype

Il varo di una barca, quando lo scafo tocca l'acqua, è sempre un momento emozionante. Miuccia Prada è stata la madrina del varo di Luna Rossa Prototype, battezzando la nuova barca con la rottura della tradizionale bottiglia a prua. Il progetto presentato, ideato e realizzato presso la base Luna Rossa Prada Pirelli a Cagliari, è un prototipo innovativo caratterizzato da una complessità ingegneristica e tecnologica mai raggiunta prima. Colpisce inoltre il nuovo design geometrico che decora lo scafo, nato dalla fusione dei precedenti modelli monocolor.

Luna Rossa Prototype prima del varo a Cagliari

Com'è fatta la nuova Luna Rossa

Sono serviti dieci mesi e oltre 30.000 ore di lavoro per completare Luna Rossa Prototype. Un team di 65 persone, tra progettazione e produzione, ha lavorato alla realizzazione della barca per la quale sono stati usati 5.000 metri quadrati di fibra di carbonio. Prodotto con compositi di carbonio, la nuova barca Prada Pirelli è caratterizzata da un albero alare con vele che usa la tecnologia North Sails: "Il bompresso sarà più piccolo – si legge sul comunicato di Luna Rossa – e non più utilizzato per il Code 0 (non previsto nella prossima edizione della Coppa) ma come supporto per l'attrezzatura tecnica di bordo".

Luna Rossa Prototype a Cagliari

Verso la 37a America's Cup del 2024

Dopo il varo, il nuovo equipaggio inizierà l'addestramento in acqua. Il Prototype è la barca che viene usata per testare il nuovo team e le innovazioni a bordo. Le sessioni di navigazione con Luna Rossa Prototype serviranno sviluppare e progettare il nuovo AC75 con cui il team gareggerà alla 37a America's Cup del 2024 a Barcellona. Patrizio Bertelli, Presidente del Team Luna Rossa Prada Pirelli, ha dichiarato: "Sono sicuro che questo prototipo sarà di grande aiuto per sviluppare il nuovo AC75 con il quale correremo in questa nuova edizione dell'America's Cup. Tra pochi giorni riceveremo i primi feedback dall'equipaggio in mare e, vista la natura innovativa di questo progetto, so che supererà le nostre aspettative".