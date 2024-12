L’orologio ricavato dai resti di un meteorite: quanto costa e perché è così pregiato

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

L'orologio ricavato dal meteorite

L'ultimo materiale di alta gioielleria? Quello ricavato da un meteorite. Gli orologiai e i loro laboratori, soprattutto in Europa, sono una tradizione di lungo corso, ma ora il brand fondato dall'artista statunitense Philip Tolendano e da Alfred Chan, designer di Hong-Kong, è pronto a cambiare le regole. Toledo & Chan, infatti, hanno ricavato un modello di orologio da un meteorite che si è schiantato sulla Terra circa 1 milione di anni fa. L'orologio, che ricorda lo stile architettonico brutalista, denominato B/1M, è stato ricavato da una parte del meteorite Muonionalusta, i cui resti sono stati scoperti per la prima volta nel 1906 nel villaggio svedese di Kitkiöjärvi. Da allora, altre decine di frammenti – che si sono sparsi a causa della forza della collisione con la Terra – sono stati ritrovati nel nord della Scandinavia.

Il prezzo dell'orologio ricavato da un meteorite

Era già successo che alcune piccole quantità di materiale meteoritico venissero usate negli orologi di lusso, ma stavolta l'orologio è interamente ricavato dal meteorite. Ovviamente questa scelta rende molto costoso il modelo: Toledano ha rifiutato di rivelare quanto sia costato il frammento utilizzato per creare il B/1M. Il prezzo dell'orologio è stimato tra gli 7500 ai 15mila dollari quando sarà presentato all'asta Time for Art, organizzata da Phillips Watches, a New York sabato 7 dicembre.

L'orologio di Toledo & Chan

Com'è fatto l'orologio

Il meteorite Muonionalusta è composta principalmente da ferro, il che significa che il duo ha dovuto proteggere l'orologio con un rivestimento antiruggine. L'effetto generale è quello di un orologio dall'effetto quasi marmoreo e con un pizzico di lucentezza. Toledano e Chan hanno abbinato la cassa dell'orologio, simile al cemento, a un cinturino grigio con pelle di struzzo, che conferisce al design una texture organica di contrasto. La coppia spera di realizzare il pezzo in una produzione limitata, anche se, data la natura del materiale, ogni esemplare avrà un aspetto unico.

L'orologio