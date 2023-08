Lo yatch dell’emiro del Qatar a Palermo: misura 123 metri e ospita piscina e spa Lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani ha ormeggiato il suo yatch a Palermo: la storia e il valore di Al Lusail.

A cura di Beatrice Manca

Centoventritré metri di lunghezza, una pista per gli elicotteri e una piscina con spa: parliamo di Al Lusail, lo yatch dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, una delle imbarcazioni più famose al mondo per dimensioni, lusso ed eleganza. Lo yatch ha fatto tappa a Bari a luglio, e ora si è spostato in Sicilia: lo sceicco ama infatti trascorrere le vacanze in Italia. Al momento lo yatch è ancorato al porto di Palermo e i suoi ospiti possono godersi le bellezze siciliane tra un tuffo in piscina e una serata cinema, comodamente a bordo.

Il nome Al Lusail è un omaggio al Qatar

Lo yatch Al Lusail è stato progettato da H2 Yacht Design e costruito dalla Lürssen Yachts, una ditta tedesca specializzata in imbarcazioni di lusso. Gli interni, invece, sono stati disegnati dallo studio March & White. Il nome della barca è ben noto agli appassionati di calcio: è un omaggio alla città di Lusail, in Qatar, sede della Coppa del Mondo FIFA 2022. Grazie allo sceicco, infatti, il Qatar ha potuto ospitare il campionato mondiale di calcio. Non solo: Tamim bin Hamad al Thani ha fondato il Qatar Sport Investments, che possiede anche il Paris Saint-Germain.

Quanto vale lo yatch dell'emiro del Qatar

Lo yatch Al Lusail può accogliere fino a 36 ospiti, oltre a uno staff di 56 persone. Secondo il sito superyatchfan.com, può raggiungere la velocità massima di 20 nodi e un'autonomia di oltre 4.500 miglia nautiche. Lo yatch ospita una piscina all'aperto (e si dice anche una coperta) una pista per elicotteri, un centro benessere, una palestra e una sala cinema. La lunghezza, 123 metri, non è casuale: lo yatch del padre dell'emiro, il Katara, è lungo 124 metri. Non è mai stato ufficializzato il valore dell'Al Lusail, ma siti specializzati parlano di 300 milioni di dollari (274 milioni di euro) mentre altre fonti riportano la cira record di 500 milioni.