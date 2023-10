Il grattacielo griffato di Dolce&Gabbana: quanto costano gli appartamenti di lusso con piscina e spa Dolce&Gabbana “firma” uno dei grattacieli più alti di Miami: curerà i lussuosi interni degli appartamenti. Prezzi da 3 a 33 milioni di euro.

A cura di Giusy Dente

Moda, ma anche architettura, arredamento e design. Il nuovo progetto in cantiere (e mai parola fu più azzeccata) di Dolce&Gabbana, è un grattacielo. I due famosi stilisti, infatti, firmeranno una struttura di 90 piani, che si ergerà lungo lo skyline di Miami. L'edificio sorgerà all'888 di Brickell Avenue nel centro della metropoli. Già due anni fa, la Casa di moda avevano mostrato un certo interesse per il settore immobiliare, lanciando la linea di mobili, articoli per la casa e tessili chiamata Dolce&Gabbana Casa.

Come è fatto il grattacielo Dolce&Gabbana

Lo skyline di Miami è fatto di edifici altissimi che sulle loro vetrate riflettono i colori del cielo e dell'acqua. A quelli già esistenti se ne aggiungerà uno che porterà la firma di Dolce&Gabbana. Si tratta di un grattacielo che vestirà alla moda: tutto in marmo e avorio, sormontato sulla cima da un'elaborata corona d'oro. Proprio come le stecche di un corsetto griffato, le travi in ​​acciaio nero opaco formeranno lo scheletro della struttura: 90 piani e 319 metri di altezza.

Questa è l'altezza massima consentita stabilita per la città dalla Federal Aviation Admission. La fine dei lavori è prevista nel 2027 e non è il solo lavoro in calendario: si attende anche il completamento del Waldorf Astoria Miami e delle Torri progettate da Foster+Partner. La facciata dell'edificio è stata progettata dallo Studio Sofield, lo stesso che ha anche lavorato su progetti famosi come il sottilissimo Steinway Tower di New York.

I colori alla moda dell'edificio: bianco, nero, oro

I condomini del grattacielo saranno disponibili in diverse tipologie e a curare le varie opzioni saranno proprio Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Si parla di 259 appartamenti, come ha confermato Michael Stern alla CNN. L'amministratore delegato e fondatore dell'impresa immobiliare JDS Development Group ha spiegato: "Venderemo appartamenti completamente chiavi in ​​mano: li stiamo completamente allestendo e arredando, accessoriando fino agli accappatoi e ai libri sullo scaffale".

Tre, i pacchetti di colori. Gli interni disegnati dai fondatori della Maison italiana, infatti, saranno disponibili in tre palette: bianco con marmo bianco striato, nero con marmo nero marquina e oro con marmo giallo imperiale. A proposito degli interni Stern ha detto: "marmi molto elaborati, lampadari straordinari… e una tavolozza incredibilmente lussuosa. C'è molta flessibilità".

Quanto costa un appartamento

La notorietà e l'affidabilità del brand stabilisce uno standard di ospitalità e cura: "Se entri nello showroom Dolce&Gabbana e ti fai fare un abito raffinato o di alta moda, il modo in cui ti trattano, stiamo cercando di rispecchiarlo nella nostra esperienza residenziale", ha detto Stern. I residenti di 888 Brickell potranno godere non solo di un'estetica curatissima e di un arredamento di lusso, ma anche di un'ampia gamma di servizi di fascia alta: ristoranti, bar, palestre, aree benessere, uffici condivisi, sale riunioni. C'è anche una terrazza con piscina di 134 metri e vista sull'oceano Atlantico, sulla baia di Biscayne e su Miami Beach. Il costo degli appartamenti partirà da circa 3,3 milioni di euro: le proprietà più costose supereranno i 33 milioni di euro.