Lo yacht ispirato all’Arca di Noè: misura 66 metri e offre una vista a 360°

A cura di Clara Salzano

Noy

"L'Arca di Noè è riemersa. Abbastanza forte da superare enormi onde, abbastanza grande da ospitare decine di persone", con queste parole il designer Aras Kazar presenta un nuovo mega yacht ispirato all'Arca di Noè che ha una larghezza tale da garantire un'eccellente tenuta di mare anche di fronte a onde enormi. Il trimarano misura 66 metri di lunghezza ed è larga 76 metri con vista a 360 gradi sul paesaggio circostante.

Noy è un trimarano con sei cabine per gli ospiti e tre cabine armatoriali oltre ad avere spazio a bordo per 16 membri dell'equipaggio. Lo yacht progettato da Aras Kazar presenta un tetto metallico che genera energia pulita per l'intera imbarcazione grazie ai pannelli solari hi-tech integrati che rivestono la copertura. L'imbarcazione è inoltre fornita di tecnologia completamente elettrica così da risultare uno yacht sostenibile e rispettoso dell'ambiente, un'arca degna del XXI secolo.

Il trimarano ha un aspetto futuristico che si ispira a oggetti galleggianti non ben identificati (ufo). A bordo di Noy gli ospiti godono di una vista unica del cielo e del mare grazie a finestre di vetro a 360 gradi che permettono di godere di un panorama senza ostacoli. Lo yacht è progettato in modo da sembrare un'Arca di Noè riemersa che da la sensazione di scivolare sulla superficie del mare una volta saliti a bordo. Sembra quasi un aereo invisibile, che resiste a forti venti e supera enormi onde quando è in movimento. L'esterno di Noy è caratterizzato da un design total black e linee spigolose tipiche del modo di progettare di Aras Kazar. Non avrà le vere dimensioni dell'Arca di Noè che, secondo la Genesi, misurava circa 137 metri, oltre 20 metri di larghezza e 15 in altezza ma il tetto metallico che genera energia conduce Noy nel nuovo millennio con una velocità di 24 nodi.