Il primo yacht stampato in 3D: 88 metri a emissioni zero e autonomia infinita Il primo superyacht stampato in 3D al mondo è un’imbarcazione ibrida che funziona a energia solare-elettrica e a idrogeno con emissioni zero e autonomia infinita.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht stampato 3D di

Il designer internazionale Jozeph Forakis ha presentato il suo progetto visionario e rivoluzionario. Si chiama Pegasus e sarà lanciato entro il 2030: è il primo superyacht al mondo che utilizza la stampa 3D robotica. L'imbarcazione ibrida misura 88 metri e funziona a energia solare-elettrica e a idrogeno con emissioni zero e autonomia infinita.

Pegasus

Pegasus è uno yacht futuristico ideato su una spiaggia dell'isola di Koufonissi, in Grecia. L'ispirazione per la rivoluzionaria imbarcazione è stata il mare e la natura. Il designer Jozeph Forakis voleva creare uno yacht fatto di nuvole che galleggiasse sopra la linea dell'orizzonte. Il suo yacht stampato in 3D sembra infatti mimetizzarsi nel paesaggio e scomparirvi grazie ad un design trasparente che minimizza il suo impatto ambientale.

Pegasus

Pegasus misura 88 metri e utilizza la stampa 3D robotica per creare una struttura a rete che integra sia lo scafo che la sovrastruttura. Il team dello studio internazionale di design Forakis ha progettato uno yacht capace di coniugare le tecnologie più avanzate esistenti e in via di sviluppo per raggiungere livelli senza precedenti di sostenibilità, autonomia e integrità strutturale. Il risultato è uno yacht senza precedenti che funziona a energia solare-elettrica e a idrogeno con emissioni zero e autonomia infinita e dotato di una struttura straordinariamente leggera e resistente rispetto alle costruzioni convenzionali.

Leggi anche Questo triciclo elettrico stampato in 3D dalla plastica riciclata è il futuro della mobilità urbana

Con prua a piombo e finitura argenteo-metallica, il primo yacht stampato in 3D si fonde con i colori del mare come un camaleonte di acqua. Le sezioni di vetro superiore, a più livelli, riflettono le nuvole e il cielo. La percezione di Pegasus all'orizzonte cambia così in base all'angolazione e alle condizioni di illuminazione. All'interno, grazie alla particolare struttura a rete e ai materiali utilizzati, la luce solare penetra a tutti i livelli dando luminosità agli spazi e incorniciando i paesaggi circostanti.