La sauna in alta quota che ruota a 360° con vista mozzafiato sulle Dolomiti

Rilassarsi con vista su alcune delle vette montuose più belle al mondo, Patrimonio dell'Unesco, come le Dolomiti, di per sé è già un'esperienza unica e appagante. Se il relax avviene in una sauna unica nel suo genere, che ruota a 360° con una vista mozzafiato sul paesaggio circostante, allora l'esperienza non può che essere eccezionale. Si tratta dell'ultimo servizio introdotto dall'Hotel Fanes di San Cassiano, in Alta Badia, e consiste in una sauna rotante sospesa a 9 metri dal suolo.

Elements è la nuova sauna a base cilindrica dell'Hotel Fanes di San Cassiano. Posta a circa 9 metri dal suolo e a 1.500 metri di quota, la nuova struttura può ruotare su sé stessa e far godere di un panorama mozzafiato sulle Dolomiti. Progettata dalla designer Barbara Widmann dello studio "Interior design" di Bolzano, l'ultima novità dell'hotel dell'Alta Badia è un omaggio ai cinque elementi delle antiche tradizioni (terra, aria, acqua, fuoco ed etere).

La nuova sauna dell'Hotel Fanes ha la forma di un toroide. La struttura si autoalimenta e grazie ad una veranda che circonda la sauna si può godere in ogni punto di una vista unica. Elements è inoltre un luogo di equilibrio e armonia grazie ai materiali con cui è costruita che si rifanno all'equilibrio dei quattro elementi. Al centro della struttura è collocata la stufa che funziona come cuore pulsante al centro del campo elettromagnetico prodotto dai corpi umani all'interno: "La stufa posizionata al centro dello spazio – si legge in un post dell'Hotel Fanes – rappresenta la fonte che continua ad alimentare il flusso energetico della Sauna. Questo progetto vuole essere un invito a coloro che entrano in questo spazio, di uscire dalla quotidianità attraverso una consapevole introspezione ed attingere così all’enorme potenziale che esiste all'interno di ognuno di noi mentre il mondo fuori continua a girarci intorno".