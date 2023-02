Una casa sull’albero unica al mondo: fatta di container riciclati e con vista mozzafiato Air Cstle è una casa sull’albero tradizionale perché è fatta solo di container e permette di godere di una vista mozzafiato sul paesaggio circostante.

A cura di Clara Salzano

Air Castle su Airbnb

Steve Taylor è un ingegnere del Texas che costruisce lussuose case sugli alberi. Il suo ultimo lavoro si chiama "Air Castle", si sviluppa su sei piani e ha cinque balconi. Non è una casa sull'albero tradizionale perché è fatta solo di container. L'abitazione si può affittare su Airbnb e offre due camere da letto, un bagno, una cucina completa e una vasca idromassaggio. Il panorama che si gode dalla cima di Air Castle è inoltre mozzafiato.

C'è voluto più di un anno e mezzo per costruire Air Castle. La casa sull'albero è fatta da cinque container e raggiunge una superficie di circa 130 metri quadrati. La particolare abitazione ha tutti i comfort di una casa ed è immersa nella natura. Gli interni sono caratterizzati da un arredamento in stile ranch e le ampie finestre permettono di far entrare tanta luce all'interno. Gli ospiti possono godere di interni ampi e confortevoli e c'è persino una loggia e una terrazza panoramica da cui ammirare il paesaggio circostante.

Air Castle si trova a 15 metri d'altezza e permette di dormire tra i rami degli alberi, ai margini del bosco, isolati da tutto, a contatto solo con la fauna locale come cervi, maiali selvatici, procioni, armadilli, opossum, conigli, linci rosse, scoiattoli, gufi, falchi dalla coda rossa e molte altre varietà di uccelli. Di notte la costruzione, illuminata dall'interno, sembra come un faro tra gli alberi fitti.

La casa sull'albero si trova nella città di Ladonia, nel nord del Texas, ed è stato il sogno di Taylor sin da bambino, quando ha deciso di fare l'ingegnere. Oggi le recensioni di Air Castle su Airbnb dicono: "una meraviglia dell'ingegneria", "un paradiso per osservare le stelle", "meglio di un resort a 5 stelle". Il costo per una notte parte da 330 dollari ed è richiesto un soggiorno minimo di due notti.