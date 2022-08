Lo yacht di Ibrahimovic: si chiama Unknow, misura 34 metri e vale più di 15 milioni È made in Italy il nuovo yacht di Zlatan Ibrahimovic. Si tratta di un modello prodotto da Benetti con piscina a sfioro integrata, garage per moto d’acqua e interni di lusso personalizzati.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha un nuovo yacht di proprietà e non fa nulla per nasconderlo. Anzi, il noto attaccante del Milan ha di recente condiviso sui suoi social un video in cui rivela i dettagli della sua nuova imbarcazione. Si tratta di uno yacht Oasis 34 di Benetti, il più antico cantiere italiano di yacht di lusso, che misura 34 metri e ha un valore che va oltre i 15 milioni di euro.

Zlatan Ibrahimovic sul suo nuovo yacht Benetti

Il nuovo yacht di Zlatan Ibrahimovic

È made in Italy il nuovo yacht di Zlatan Ibrahimovic. Costruito e varato a Viareggio negli storici cantieri Benetti, l'imbarcazione privata del famoso calciatore è un vero gioiello. Si chiama Unknow ed è dotato di una piscina a sfioro integrata, garage per moto d'acqua e interni di lusso personalizzati, come si vede anche nelle immagini condivise da Ibra su Instagram.

Il video di Unknow, lo yacht di Zlatan Ibrahimovic

Il lussuoso yacht di Zlatan Ibrahimovic misura 34,36 metri di lunghezza e si sviluppa su cinque livelli. Il design degli esterni è stato curato dallo studio inglese Rwd mentre il progetto degli interni è a cura dello studio newyorkese Bonetti/Kozerski Architecture che sono riusciti a creare un'imbarcazione da collezionista. Il rapporto col mare è continuo ed esaltato dalle linee dello yacht che è caratterizzato da ali apribili che estendono il ponte fino all'acqua ma al sicuro dalle onde.

Gli interni di Unknow

Unknow può ospitare fino a dieci passeggeri in cinque comode cabine matrimoniali con bagno e sette persone di equipaggio in altre quattro cabine. Lo yacht prodotto da Benetti comprende a bordo una piscina a sfioro integrata sul ponte e una nell'area sociale della barca, una vista a 270° del mare a poppa, anche seduti nel salone, diverse terrazze e zone solarium che permettono di godere di ampi spazi di condivisione come in un'oasi conviviale tra l'ampio salone interno e il ponte esterno.

Il ponte dello yacht Oasis 34 di Benetti con ali apribili e piscina integrata– Credit Benetti

Zlatan Ibrahimovic ha ritirato quest'estate il suo nuovo yacht di lusso. Benetti è una garanzia per questo genere di imbarcazioni uniche e rifinite nei minimi dettagli con arredi di qualità e design eccezionale. Unknow presenta anche un'ampia zona garage con porticciolo per le moto d'acqua, che sono una grande passione del famoso calciatore.

Il salone di Oasis 34

A bordo del modello Oasis 34 realizzato per l'attaccante del Milan sono state apportate diverse personalizzazioni che di sicuro hanno aumentato il costo dello yacht. Su alcuni siti di vendita di yacht di lusso il modello Oasis 34 di Benetti ha un costo che parte da 15 milioni di dollari ma secondo alcune fonti Unknown Ibrahimovic sarebbe costato intorno ai 20 milioni di dollari.