La barca di David Bowie: 4,85 milioni di euro per uno yacht che ha fatto la storia El Caran era lo yacht di proprietà di David Bowie che oggi è in vendita a 4,85 milioni di euro con opere d’arte e arredi selezionati dal famoso cantante.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht di David Bowie è in vendita per 4.850 milioni di euro – Credit Benetti

Avere uno yacht è il sogno di tanti che amano il mare e tra questi potrebbe esserci qualcuno che preferisce, all'ultimo super yacht tecnologico ed esclusivo, un pezzo di storia della navigazione e della musica. Stiamo parlando di El Caran, lo yacht a motore di 39 metri un tempo di proprietà di David Bowie. Costruito dal cantiere italiano Benetti nel 1977, oggi la storica imbarcazione è uno yacht da collezione che si vende a 4,85 milioni di euro.

El Caran, lo yacht di David Bowie – Credit Benetti

Quando El Caran apparteneva a David Bowie si chiamava Intuition Lady. Oggi lo yacht, dopo un attento restyling, conserva le sue linee classiche dell'elegante scafo in acciaio e e la sovrastruttura in alluminio. L'ultimo intervento realizzato a bordo è stati nel 2020 quando è stata data una nuova mano di vernice e l'imbarcazione è stata dotata di un nuovo ponte in teak.

La camera dell’armatore su El Caran di David Bowie – Credit Benetti

A bordo di El Caran c'è spazio per dodici ospiti che possono godere di sei cabine, inclusa una cabina armatoriale. Molti degli interni conservano dettagli di stile introdotti da David Bowie come le opere d'arte presenti nelle cabine e la selezione di arredi unici presenti soprattutto nel salone principale dello yacht.

Il salone principale di El Caran di David Bowie – Credit Benetti

Lo yacht è caratterizzato inoltre da una meravigliosa sky lounge e un ampio solarium sul ponte. Il design di poppa mantiene le caratteristiche originali del progetto richiesto da David Bowie nel 1974 ai cantieri navali Benetti. Sono stati aggiunti solo alcuni elementi in legno che richiamano l'eleganza retrò dello storico yacht.

Eleganza retrò a bordo di El Caran di David Bowie – Credit Benetti

Lo yacht misura 39 metri e a bordo ha spazio anche per un equipaggio di sette persone distribuite in cinque cabine.

Una delel cabine dello yacht di David Bowie

El Caran grazie ai suoi due motori raggiunge una velocità massima di 12 nodi (14 mph/ 22 km/h) e una velocità di crociera di 10 nodi (10,5 mph/ 18,5 km/h). L'iconica imbarcazione è attualmente in vendita con Fraser Yachts per 4.850.000 di euro.