L’insegna del ristorante di Cracco coperta da uno slogan: il significato della scritta luminosa Il ristorante di Carlo Cracco a Milano cambia volto: le lunette della Galleria Vittorio Emanuele II sono state nascoste da un messaggio. Perché?

Milano si prepara ad accogliere una nuova edizione del Salone del Mobile (dal 18 al 23 aprile 2023) dove verranno presentate le più importanti novità del mondo del design e dell'arredamento. Parallelamente si apre il Fuorisalone 2023: dal 17 al 23 aprile il calendario si riempie di eventi, feste e appuntamenti sparsi in tutta la città. Ogni anno il ristorante di Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II trasforma le sue vetrine in un'installazione d'arte coinvolgendo di artisti contemporanei: quest'anno è la volta di Marinella Senatore, maestra delle luminarie, che ha portato nel cuore di Milano uno dei suoi lavori più poetici.

L'opera luminosa sulle vetrine di Cracco in Galleria

Se vi trovate ad attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II rivolgete lo sguardo all'insù: dal 5 aprile infatti le lunette circolari del ristorante Cracco ospitano un'installazione luminosa di Marinella Senatore ispirata al mondo delle luminarie e delle feste popolari. Non è una novità assoluta: negli anni passati il blasonato ristorante ha ospitato i lavori di Patrick Tuttofuoco, Masbedo, Goldschmied&Chiari, Giovanni Ozzola e Valerio Berruti. L'opera di Marinella Senatore ha un'estensione di oltre 11 metri per 3 e si sviluppa su tutti e tre gli archi della galleria. Le luci al neon formano la scritta "We rise by lifting others", cioé: ci eleviamo solo sollevando gli altri. Si tratta di uno dei lavori più noti dell'artista già presentata in altre città d'Italia: il progetto, nato da un’idea dello chef Carlo Cracco con l’agenzia Paridevitale e Sky Arte, è un invito a guardare al futuro insieme e a riscoprire il valore della reciprocità.

Chi è l'artista Marinella Senatore

Marinella Senatore è un'artista multidisciplinare italiana che ha lavorato in tutto il mondo. Classe 1977, originaria del Salernitano, Senatore ha rielaborato alcune tradizioni artistiche popolari – come danza, dialetti e luminarie – regalando loro una nuova dimensione universale. Le sue opere d'arte trasformano l'ambiente attraverso la luce o la musica: forse proprio gli archi e i rosoni luminosi che richiamano le feste del Sud d'Italia. Gli appassionati di moda ricorderanno la spettacolare sfilata Dior Cruise in Salento sotto archi luminosi e colorati, creata proprio da Marinella Senatore. Ora si può ammirare il suo lavoro nel cuore di Milano: l'opera resterà esposta fino al 2 maggio 2023.

