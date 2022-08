L’hotel più alto del mondo: piscina a sfioro e viste panoramiche in tutte le direzione Una volta completato nel 2023, Ciel Tower sarà l’hotel più alto del mondo con più di 1.000 camere e suite distribuite su 82 piani in 365 metri di altezza.

Ciel Tower, l’hotel più alto del mondo

Sarà completato entro il 2023 l'hotel più alto del mondo. La torre alta 365 metri di altezza cambierà lo skyline di Dubai e permetterà di godere di viste panoramiche a 360° sul territorio. Attualmente in costruzione, Ciel Tower sorgerà all'ingresso di Dubai Marina e sarà caratterizzata da una pura verticalità della torre in metallo e vetro. Al tramonto le forme dell'edificio si riflettono dolcemente nel sole.

Ciel Tower cambierà lo skyline di Dubai

Con un'altezza di 365 metri, Ciel Tower è la torre per hotel più alta del mondo. Ospiterà si alberghi che appartamenti di lusso. Nella corona dell'edificio, in cima, sarà realizzata una piscina a sfioro, un bar a bordo piscina sul tetto, un ristorante e una piattaforma di osservazione. I vari servizi sono distribuiti verticalmente attraverso la torre, ciascuno accompagnato da una terrazza panoramica con vista sul Golfo Persico.

Progettato dal pluripremiato architetto londinese NORR, Ciel Tower è uno straordinario sviluppo che, una volta completato, stabilirà un nuovo punto di riferimento globale come l'hotel più alto del mondo. L'edificio è caratterizzato da un design sorprendente con interni contemporanei e unoa piattaforma di osservazione in vetro, che offrirà panorami a 360 gradi su Dubai Marina, Palm Jumeirah e il Golfo Persico.

Ciel Tower al tramonto

Il grattacielo sorgerà su un terreno di forma triangolare che misura appena 2.500 metri quadrati, un'area piccola per un edificio di quest'altezza.Una volta completato nel 2023, Ciel tower avrà più di 1.000 camere e suite distribuite su 82 piani. Il progetto ha ricevuto premi come Best International Hotel Architecture, Best Hotel Architecture Arabia e Best High-rise Architecture Arabia, agli International Property Awards 2019.