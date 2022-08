L’Hotel Danieli compie 200 anni: perché è considerato un’icona di Venezia L’Hotel Danieli celebra i 200 anni di storia e, tra ospiti illustri, eventi leggendari e cene panoramiche in terrazza, ecco com’è diventato un’icona di Venezia.

A cura di Clara Salzano

Terrazza Danieli

Era il 1822 quando il palazzo più nobile di Venezia sulla Riva degli Schiavoni, a pochi passi dal Ponte dei Sospiri e Piazza San Marco, fu trasformato nell'hotel preferito da personaggi illustri, celebrità del cinema e della musica. Charles Dickens, Richard Wagner, Greta Garbo e Charlie Chaplin sono solo alcuni dei nomi degli ospiti dell'Hotel Danieli che nel 2022 celebra i 200 anni di storia a Venezia.

L’Hotel Danieli a Venezia

La storia dell'Hotel Danieli

Sono trascorsi 200 anni di attività alberghiera per l'Hotel Danieli ma l'iconico albergo non ha mai perso il fascino e il carattere attrattivo unico al mondo che lo ha reso una leggenda tra le strutture di lusso. Oggi a l'Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice fa parte del portfolio di Marriott Bonvoy, e in occasione del bicentenario sono stati organizzati, talk, feste, una mostra fotografica e un menù degustazione speciale.

La lobby dell’Hotel Danieli

Grazie alla sua posizione privilegiata sulla Riva degli Schiavoni, che unisce Piazza San Marco con i giardini della Biennale di Venezia, l'hotel è da sempre stato crocevia di storie importanti della città e testimone del patrimonio culturale e artistico di Venezia.

Walt Disney al Ristorante sulla terrazza panoramica di Palazzo Danieli – Archivio Graziano Arici

L'Hotel Danieli domina la laguna veneziana con tre palazzi: l'albergo comprende il Palazzo Dandolo della seconda metà del 1400, in stile gotico veneziano, che era l'antica residenza della famiglia Dandolo; il Palazzo Casa Nuova, ex sede della tesoreria, e il Palazzo Danieli Excelsior, dove si trovano le stenze con vista sul Canal Grande, su Palazzo Ducale e sulle isole di fronte. L'albergo conta 204 camere e suite alcune delle quali restaurate dal noto interior designer francese Pierre-Yves Rochon.

Il piano nobile dell’Hotel Danieli

Gli amori illustri dell'Hotel Danieli

Maria Callas e Aristotele Onassis si incontrarono per la prima volta in una festa all'Hotel Danieli e a distanza di due anni iniziarono la loro storia d'amore. Eleonora Duse e Gabriele d'Annunzio vissero la loro prima notte d'amore proprio all'Hotel Danieli. Sono solo alcune delle storie d'amore nate nell'iconico albergo e solo alcuni degli ospiti illustri che hanno soggiornato nello storico palazzo e che hanno contribuito a creare il mito dell'Hotel Danieli nel mondo.

Charlie Chaplin affacciato al balcone della sua suite all’Hotel Danieli – Archivio Graziano Arici

Oggi l'albergo è un'icona di stile, di lusso e una vera e propria attrazione a Venezia. L'Hotel Danieli celebra i 200 anni di stasera, in occasione della 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con l'evento "Cinema Danieli, Un'indimenticabile storia d'amore” dedicato alle storie dell'iconico albergo veneziano.