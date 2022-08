Le suite di lusso sull’Orient Express con maggiordomo privato: costano più di 6.000 euro Venice Simplon-Orient-Express viaggia attraverso l’Europa e da giugno 2023 metterà a disposizione dei suoi ospiti otto nuove suite con maggiordomo e ispirate ai paesaggi che si vedono dal finestrino.

A cura di Clara Salzano

Le nuove suite dell’Orient Express a tema Les Montagnes

Il Venice Simplon-Orient-Express, il treno più famoso e lussuoso della storia, sta per arricchirsi di otto nuove suite che accoglieranno gli ospiti a partire da giugno 2023. Le nuove camere si ispirano ai paesaggi e alla storia del luoghi visitati dalla leggenda su rotaie con lo stile tipico degli anni Venti e Trenta.

Venice Simplon–Orient–Express

L'epoca d'oro del viaggio rivive a bordo delle storiche carrozze dell'Orient-Expres restaurate di recente da artigiani e designer francesi. Le nuove suite dell'iconico treno sono state realizzate nel pieno rispetto della storia del luogo e con il comfort più esclusivo di oggi. Bagno privato in marmo e un'area relax sono solo alcune dei nuovi servizi a bordo delle otto suite del Venice Simplon-Orient-Express. Le nuove stanze del famoso treno sono arredate sulla base dei paesaggi visti lungo le rotaie dai finestrini del treno: campagna, montagna, laghi e foresta.

Suite La Foret

La Foresta Nera, regione montuosa del sud-ovest della Germania, è il tema interpretato nelle suite ispirate alla foresta. Fiori e velluti verdi caratterizzano invece le stanze dedicate alla campagna. Le cime montuose del massiccio dell'Arlberg in Austria, che si avvista lungo il percorso del treno, caratterizzano le suite a tema montagne. Il lago Zurgersee in Svizzera e il Lago di Como in Italia sono invece stati usati per creare le ambientazioni delle suite a tema laghi.

Suite La Campagne

Non solo arredi eleganti, stanze a tema e più spaziose ma anche servizi esclusivi per gli ospiti delle nuove otto suite come uno steward personale disponibile 24 ore su 24. Il costo per le nuove camere a bordo dell'iconico Venice Simplon-Orient-Express parte da 6.500 euro.