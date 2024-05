Le golf car diventano auto di lusso (e presto potranno anche essere guidate in strada)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Amate il golf e volete portare la vostra passione anche al di fuori del campo? Presto il vostro sogno potrebbe diventare realtà grazie a un'azienda danese che, dopo essersi imposta come leader nel settore, ora intende trasformare le iconiche golf car in vere e proprie auto di lusso. Pensate come semplici "carrelli" utili a trasportare l'attrezzatura sportiva da un angolo all'altro del campo, prossimamente pare che potranno essere guidate anche in strada. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul progetto, da come è nata l'idea a ciò che è stato già fatto per renderlo reale.

Come sono nate le golf car di lusso

Si chiama Garia ed è l'azienda con sede a Copenhagen che ha dato una nuova vita alle classiche golf car, trasformandole in vere e proprie auto di lusso capaci di andare ben oltre i confini del campo. L'idea è nata nel 2005, anno in cui i due fondatori del brand si sono incontrati: Anders Lynge era studente della scuola di design, mentre Soren Bak Hansen faceva uno stage presso un'azienda automobilistica, e insieme hanno individuato una "lacuna" nel mercato del mondo del golf. Fino ad allora, infatti, le iconiche macchinine per spostarsi in campo sembravano tutte uguali, non esistevano prodotti di fascia alta nonostante si tratti di uno sport rivolto a una clientela amante del lusso. A quel punto, dunque, è stato progettato un veicolo personalizzato capace di soddisfare lo stile di vita dei golfisti.

Quanto costano le golf car

La prima sfida da affrontare per i fondatori di Garia è stata modificare la forma stretta e alta delle golf car. Dovendosi adattare ai vari percorsi del campo, quest'ultimo è sempre stato considerato un requisito essenziale. Anders Lynge e Soren Bak Hansen sono riusciti a trovare delle soluzioni: hanno reso le macchine più potenti (raggiungono i 69 km/h), hanno allargato l'abitacolo, hanno aggiunto dei cerchi in lega e una sospensione anteriore a doppio braccio oscillante, così da aumentare la maneggevolezza. Il vano portaoggetti è stato nascosto dietro il sedile, facendo somigliare la forma a quella delle tradizionali auto. Quanto costa questo "gioiellino"? Viene venduta al dettaglio a poco meno di 80.000 euro. Ora l'obiettivo dell'azienda è ottenere la certificazione per mandare le golf car in strada, in modo da trasformarla a tutti gli effetti auto di lusso.