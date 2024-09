video suggerito

Le palline da tennis diventano mobili di design: l’arredamento green che evita gli sprechi Si chiama Mathilde Wittock ed è la designer che ha portato la tenniscore mania nel mondo dell’arredamento: ecco i suoi mobili realizzati con le palline di tennis “scartate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi anni grazie al successo di icone come Serena Williams e Jannik Sinner è scoppiata la cosiddetta "Tenniscore mania", il trend fashion che intende replicare in chiave glamour i look dei tennisti. Gli armadi sono stati invasi da abiti a tema come gonnelline a pieghe, polo e vestitini smanicati in maglia col colletto Peter Pan, ma la cosa che in pochi si aspettavano è che anche il mondo del design sarebbe stato influenzato dalla moda. A dimostrarlo sono i progetti di Mathilde Wittock, una eco-designer belga che sta realizzando dei mobili su misura con le palline di tennis "scartate".

Com'è nata l'idea dei mobili fatti con palline di tennis

Che fine fanno le palline di tennis usate nei tornei internazionali? Nel 97% dei casi, non potendo più garantire prestazioni di alti livelli, vengono bruciate nei termovalorizzatori o smaltite in discarica. I 400 anni necessari per la loro decomposizione rendono il settore del tennis uno dei più inquinanti al mondo.

Una delle creazioni di Mathilde Wittock

È proprio per evitare ogni tipo di spreco che Mathilde Wittock (eco-designer ed ex tennista) ricicla le palline scartate per realizzare eleganti mobili su misura. L'idea di trasformare le attrezzature sportive in oggetti di design le è venuta quando studiava alla scuola d'arte Central Saint Martins di Londra, è lì che ha cominciato a interessarsi all'eco-design, considerata una alternativa green ai soliti arredi industriali realizzati con materiali di cui non si conosce la provenienza.

Le palline di tennis riciclate

Quanto costa una poltrona di design fatta di palline

Oggi in poco più di 3-4 settimane realizza chaise longue con un'imbottitura fatta con 500 palline di tennis, panche create con 270 palline, tappeti e pareti divisorie colorate: le sue creazioni sono tutte hand made, personalizzate e di design. Ogni pallina viene tagliata e tinta a mano (i colori vengono scelti dal cliente) e alla fine cambia completamente il suo aspetto iconico, tanto che nessuno riesce a "riconoscerle" al primo sguardo. Quanto costano gli arredi in stile "tenniscore"?

La chaise longue di Mathilde Wittock

La poltrona è la più richiesta e viene venduta a 2.900 dollari (circa 2.600 euro). L'obiettivo di Mathilde Wittock, però, non è tanto guadagnare, quanto piuttosto sensibilizzare il settore sul tema della circolarità: le palline che usa per le sue creazioni le vengono donate da circoli di tennis di tutto il mondo e, una volta che la poltrona o la panca terminano il loro "ciclo di vita", possono essere smontate, visto che sono intrecciate tra loro senza colla.