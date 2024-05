video suggerito

Chi è Debbie Wingham, l'artista che ha realizzato la borsa più costosa del mondo L'accessorio è stato creato con oggetti "riciclati": una sciarpa di Hermès, un paio di orecchini Cartier e una serie di diamanti. Nota per le sue creazioni dalle cifre esorbitanti si è dedicata anche all'arte scultorea dando vita a una serie di opere.

A cura di Annachiara Gaggino

Debbie Wingham

A volte i ricchi hanno gusti a dir poco eccentrici, e sono disposti a spendere qualunque cifra pur di avere gli accessori dei propri sogni. E se questi non sono in commercio, si possono sempre far realizzare. È il caso del misterioso committente di quella che è diventata la borsa più costosa del mondo, realizzata dalla designer Debbie Wingham, valutata 6,7 milioni di dollari. L'artista è celebre per creare oggetti estremamente lussuosi dal valore esorbitante, come le scarpe in oro e diamanti da 15 milioni di dollari commissionate da un emiro arabo ed esposte in anteprima a Dubai nel 2017.

Una creazione di Debbie Wingham

La borsa più costosa del mondo

Debbie Wingham ha ricevuto una serie di stravaganti materiali con cui ha dovuto creare la borsetta: un uovo di emù, una sciarpa di Hermès e un paio di orecchini Cartier. Secondo quanto raccontato dalla stessa designer al Daily Mail, la cliente possedeva una serie di oggetti di lusso che non utilizzava più e voleva dar loro nuova vite. Ironico che da un progetto di upcycling sia nata la borsa più costosa del mondo.

Una creazione di Debbie Wingham

Il cuore della borsa è l'uovo, rinforzato con uno smalto di polvere di diamante blu e e foderato al suo interno con il foulard di seta della storica Maison francese. La gabbia in oro da 250mila dollari è stata realizzata dal designer italiano Alessandro Galanti ed è stato arricchito da tre diamanti rosa da tre carati e diamanti bianchi per un valore di circa 8mila dollari. A chiudere questo guscio un paio di orecchini Cartier da 40mila dollari. La borsa è stata battezzata Reborn, proprio perché nata da materiali riciclati.

Una creazione di Debbie Wingham

Chi è Debbie Wingham

A dare vita a questa particolare borsetta è stata Debbie Wingham, una designer britannica eclettica e famosa per le cifre da capogiro delle sue creazioni. Si avvicina al mondo della moda per poi approdare anche in quello della pasticceria e realizzare una serie di torte nuziali decorate da diamanti e che sono arrivate a costare 15 milioni di dollari. Successivamente si dedica al mondo dell'arte, e oggi ha creato una serie di opere ispirate proprio a quello che è stato il suo primo amore, la moda. Drip Series ironizza sulla volubilità del fashion system, e con un occhio surrealista "scioglie" quelli che sono gli oggetti status symbol. L'idea iniziale nasce per un cliente di Abu Dhabi e rappresentava la silhouette della borsa Birkin di Hermès sciolta, il tutto in oro massiccio. La serie si è poi ampliata, ricomprendendo anche altre oggetti, come un Rolex e delle scarpe Nike Jordan.