La zuppa Campbell cambia look dopo 50 anni: i segreti del design del nuovo barattolo Il marchio di zuppa Campbell ha lanciato un’operazione di rebranding per contrastare il calo delle vendite: la famosa lattina è stata ridisegnata con pochi ma fondamentali accorgimenti.

A cura di Beatrice Manca

Forse non l'avrete mai assaggiata, ma di sicuro riconoscereste quel barattolo tra mille: la zuppa Campbell è un pezzo di storia della cultura pop americana. Non solo perché è stata per decenni un prodotto di larghissimo consumo, ma perché è diventata un'opera d'arte grazie al genio di Andy Warhol e alle sue serie. Il costante calo delle vendite però ha costretto Campbell a correre ai ripari, ridisegnando per la prima volta dopo 50 anni la sua famosa lattina bianca e rossa: un cambiamento che è diventato un caso di studio.

Il nuovo design dei barattoli Campbell

Nata nel 1895, la zuppa Campbell ha cambiato diverse volte packaging e logo, ma negli anni i cambiamenti si sono fatti più sottili, quasi impercettibili. I colori che oggi con conosciamo tutti – il bianco e il rosso – sono apparsi nel 1898 e sono rimasti per oltre un secolo. L'ultimo cambiamento nel packaging è così sottile che molti consumatori non se ne sono neanche accorti: le modifiche introdotte nel 2021 sono piccole, ma nel complesso danno un'aria più contemporanea al logo. La scritta ‘Campbell', per esempio, perde l'ombreggiatura e i caratteri vengono distanziati. La scritta ‘Condensed' è stata spostata in alto e per le lettere della parola ‘Soup' è stato scelto un carattere san serif. Per la prima volta sui barattoli sono state aggiunte le foto degli ingredienti, per sottolineare l'importanza delle materie prime.

Le ’Campbell’s Soup Cans" di Andy Warhol

Perché spendere così tanto per cambiare così poco?

Tutto sommato il nuovo design ha delle modifiche minime rispetto all'originale: lo scopo della strategia di rebranding, infatti, era rilanciare un prodotto famoso in tutto il mondo senza stravolgerlo troppo. Negli ultimi anni le zuppe Campbell hanno perso mercato perché considerate dai clienti più giovani datate, poco sane e poco accattivanti. L'azienda allora ha cambiato la ricetta, aggiungendo ingredienti freschi e bilanciando i nutrienti, ha investito nei programmi di cucina e ha deciso di dare una rinfrescata anche al celeberrimo barattolo rosso e bianco. Cambiare senza cambiare troppo, insomma, come ha spiegato il brand strategist Rob Meyerson in un'intervista al Wall Street Journal. Del resto, quel barattolo è letteralmente un'opera d'arte: Andy Warhol lo ha consegnato alla memoria collettiva con le sue serigrafie rendendolo iconico. A distanza di quasi due anni, però, il rebranding sembra aver funzionato: le vendite sono tornate a salire.