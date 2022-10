La vernice più bianca al mondo che raffredda gli edifici e aiuta l’ambiente La vernice più bianca al mondo può raffreddare gli esterni di aeroplani, automobili, treni o edifici e contrastare il cambiamento climatico.

A cura di Clara Salzano

La vernice più bianca al mondo sugli edifici

Può una vernice contrastare il cambiamento climatico? Un gruppo di ingegnerei della Purdue University nell'Indiana, negli Stati Uniti, ne sono convinti grazie alla vernice più bianca al mondo. Nel 2021 Xiulin Ruan, un professore di ingegneria meccanica della Purdue University, aveva inventato la vernice più bianca al mondo che, grazie ad alcune modifiche, è stata resa più sottile e perfetta per rivestire aeroplani, automobili o edifici in modo da raffreddare i loro esterni e ridurre l'uso di sistemi di raffreddamento interno che inquinano l'ambiente.

Xiulin Ruan, un professore di ingegneria meccanica della Purdue University, ha inventato la vernice ultra bianca

La vernice ultra bianca è formata da nanoparticelle di solfato di bario, che riflettono il 98,1% della luce solare e raffreddano le superfici esterne di oltre 4,5 gradi. Per raggiungere tuttavia questo risultato era necessario applicare uno strato di vernice di 400 micron che è indifferente nel caso di una superficie stazionaria come il tetto di un edificio ma tale peso può essere rilevante nel caso di elementi che richiedono un peso specifico e dunque uno strato di vernice più leggera.

Uno strato di vernice ultra bianca

L'innovazione apportata alla vernice più bianca al mondo dal team del professore Ruan consente di usare uno strato di vernice di 150 micron che ha la stessa capacità di riflessione della luce solare e raffredda gli edifici in modo da limitare l'uso di aria condizionata e salvaguardare l'ambiente. Inoltre questa vernice ultra bianca sottile, spiega George Chiu, professore di ingegneria meccanica alla Purdue "ha il potenziale per raffreddare gli esterni di aeroplani, automobili o treni. Un aereo seduto sull'asfalto in una calda giornata estiva non dovrà far funzionare l'aria condizionata così duramente per raffreddare l'interno, risparmiando grandi quantità di energia". Le applicazioni della vernice più bianca al mondo possono essere innumerevoli e possono arrivare fino ai veicoli spaziali.