Gli edifici più isolati al mondo: ecco dove si trovano Dalla chiesa su un monolite alla villa sull’isola deserta, ecco quali sono gli edifici più isolati del mondo.

L’isola di Elliðaey

Quando si vive in città e il rumore, il traffico, il caos e la folla sono gli unici elementi che continuano a contraddistinguere le giornate, probabilmente una casa isolata da tutto e da tutti è un desiderio comprensibile. Nel mondo esistono però persone che dell'isolamento hanno fatto la propria vita abitando alcuni dei luoghi più remoti della Terra. Dalla chiesa su un monolite alla villa sull'isola deserta, vediamo quali sono gli edifici più isolati del Pianeta.

La proprietà più isolata al mondo si trova in Islanda sull'isola di Elliðaey. Si tratta di una piccola casa costruita nel 1930 e usata come residenza di caccia al largo della costa meridionale dell'Islanda. L'isola di Elliðaey è un territorio desolato di appena 0.4 metri quadrati dove non arriva neppure acqua corrente ed elettricità. Gli unici abitanti dell'isola, oltre i proprietari della piccola dimora, sono i simpatici pulcinella di mare.

L’isola di Elliðaey – Foto hOrdur

Just Room Enough Island

Nello stato di New York si trova l'isola abitata più piccola del mondo che è stata denominata dai proprietari con l'ironico appellativo "Just Room Enough Island". La piccola isola al largo di Alexandria Bay, una delle 1.864 isole situate sul fiume San Lorenzo, ha infatti lo spazio sufficiente solo per una minuscola casa ed un albero. Conosciuta come Hub Island, l'isola ha cambiato nome dal 1950 quando è stata acquistata dagli attuali proprietari, la famiglia Sizelands. Just Room Enough Island misura appena un tredicesimo di acro ma è sufficiente per contenere un campo da tennis oppure una casa in cui isolarsi dal mondo esterno come quella che si sono fatti costruire i Sizelands.

Just Room Enough, New York

Katskhi pillar

Nella remota campagna della regione di Imereti, in Georgia, si trova una chiesa che si può raggiungere solo tramite una scala. Si tratta dell'unico edificio costruito sul pilastro Katskhi, un imponente monolite calcareo che domani il paesaggio. Nella roccia del monolite è stata scolpita una scala che percorre 40 metri del pilastro e conduce in cima alla chiesa isolata dove possono accedervi solo i monaci locali dopo una salita di 20 minuti di cammino ogni giorno.

Katskhi pillar in Georgia

Chiesa di San Giovanni

Nella Val di Funes, ai piedi delle vette delle Dolomiti, esiste la piccola Chiesa di San Giovanni, costruita nel 1744, che, grazie alla sua posizione isolata e al paesaggio idilliaco che la circonda, è una destinazione turistica popolare tra gli escursionisti in Italia e uno dei soggetti più fotografati dell'Alto Adige.

Chiesa di San Giovanni in Val di Funes

Casa de Penedo

Se si è alla ricerca della casa dei Flintstones probabilmente è il caso di andare in Portogallo dove sorge la Casa de Penedo, situata sulle montagne Fafe. L'originale rifugio sembra essere lì sin dall'età della pietra per la sua estetica rude ma in realtà è stata costruito nel 1974 usando quattro grandi massi che fungono da fondamenta, pareti e soffitto della casa. All'interno della costruzione si sviluppa una vera e propria casa confortevole su due livelli con una camera da letto con bagno, un soggiorno e una cucina che oggi è un museo.

Casa de Penedo

Ittoqqortoormiit

Ittoqqortoormiit non è un edificio ma un'intera città in Groenlandia dove vivono circa 450 persone. Qui le case sono tra le proprietà più isolate al mondo perché per nove mesi all'anno l'isola non ha né accesso stradale nè aeroportuale e l'unico modo per arrivare a Ittoqqortoormiit è l'elicottero.

Ittoqqortoormiit in Groelandia

Bajina Basta

Vicino alla città di Bajina Basta, in Serbia, una delle attrazioni più visitate è una piccola casa su uno scoglio in mezzo al fiume cittadino. Si tratta di un'originale abitazione costruita nel 1968 da un gruppo di nuotatori e e atleti che volevano un rifugio dove riposarsi quando si allenavano nel fiume. Da più di 45 anni questa piccola casa sull'acqua sopravvive alle intemperie nonostante sia stata costruita usando materiale trasportato unicamente in barca e in kayak o lasciato scorrere attraverso il fiume e recuperato all'altezza dello scoglio.

Bajina Bašta in Serbia

Meteora Agios

A sole tre ore di auto da Salonicco, nelle montagne della Grecia centrale, esiste uno dei luoghi più suggestivi al mondo, riconosciuto anche dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. Si tratta di Meteora, che vuol dire "sospeso in aria" in greco, la cui caratteristica principale è la presenza di 24 monasteri in cima a ripide falesie di arenaria che dominano il paesaggio che rappresenta un importante centro della Chiesa ortodossa.

Meteora Agios in Grecia

Crystal Mill

Crystal Mill è una centrale elettrica in legno costruita nel 1890 in Colorado, negli Stati Uniti d'America, lontano dai sentieri più battuti del Crystal River. La costruzione è isolata tra i boschi e vicina solo ad una piccola città chiamata Marble, non lontana dalle alle Elk Mountains e abitata da appena 130 persone.

Crystal Mill in Colorado

Templi Taktshang

Su una ripida scogliera del Bhutan si ergono tre templi che dominano la valle di Paro. Tra questi il Tiger's Nest è stato costruito nel 1692 intorno a una grotta e la leggenda vuole che il punto in cui si trova il tempio è stato il luogo dove un guru ha meditato per tre anni, tre mesi, tre settimane e tre ore.