Dove si trova la spa sottosopra più suggestiva al mondo Progettata dallo studio noa* network of architecture, la nuova e suggestiva spa dell’Alto Adige è immaginata come un centro a testa in giù che ribalta gli orizzonti del benessere.

La spa Heaven & Hell

Sospeso sulla Valdaora, in Trentino Alto Adige, esiste un luogo dove si può passare dal paradiso all'inferno senza difficoltà né ricevere indulgenze. Si chiama Heaven & Hell ed è la nuova piattaforma panoramica con spa dell’Alpine Panorama Hotel Hubertu. Progettata dallo studio noa* network of architecture, la nuova e suggestiva spa dell'Alto Adige è immaginata come un centro benessere a testa in giù che ribalta gli orizzonti.

Heaven & Hell è l’ultima novità dell’Alpine Panorama Hotel Hubertus, inaugurata lo scorso giugno. L'albergo aveva catturato l'attenzione internazionale con la sua piscina infinitiy con vista panoramica mozzafiato, che è diventata una vera e propria attrazione della Val Valdaora. La spa sottosopra è riuscita ad aggiungere un ulteriore motivo per scegliere l’Hubertus.

La spettacolare costruzione sembra fluttuare nell’aria e sovrasta l'albergo. La suggestiva spa a testa in giù è sorretta da una costruzione d’acciaio. L'ingresso del centro è dal paradiso che conduce nella sala relax con vasca idromassaggio e piattaforma panoramica. Attraverso una scala si scende all’inferno dove si trovano due saune, una vasca idromassaggio per nudisti e un ice room.

La piattaforma panoramica è una struttura a sbalzo a 15 metri di altezza, sorretta da due pilastri. La spa si raggiunge attraverso una passerella sospesa che collega il nuovo volume con la struttura precedente. Sopra e sotto della piattaforma si sviluppano i diversi volumi con le varie funzioni benessere: "Se però ci si pensa – Lukas Rungger, architetto a capo del progetto e noa* founder – il cambio di prospettive è un esercizio molto comune nelle aree benessere, dove, a seconda che sia stia sdraiati in sauna, seduti nell’area relax, o immersi a testa in giù in piscina, le viste cambiano continuamente".