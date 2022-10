La scritta Hollywood compie 100 anni e viene rimessa a nuovo In occasione del 100° anniversario dalla sua costruzione, l’iconica scritta Hollywood è stata sottoposta ad un importante intervento di restyling.

A cura di Clara Salzano

L’iconica scritta Hollywood

Sono tanti i film e le serie tv dove si vede l'iconica scritta Hollywood, da Superman a Willy, il Principe di Bel Air. In molte scene le lettere che dominano la collina sopra Los Angeles vengono anche distrutte come in Independence Day. Eppure l'insegna Hollywood è ancora lì e in occasione del 100° anniversario dalla sua costruzione, nel 1923, è stata sottoposta ad un intervento di restyling.

L’insegna di Hollywood domina Los Angeles

L'iconica insegna di Hollywood domina Los Angeles ed è una delle più importanti attrazioni della città americana. Apparsa in numerosi film e serie tv, la scritta è oggetto di un rinnovamento prima del suo centesimo anniversario che si festeggerà il prossimo anno. Ciascuna delle gigantesche nove lettere in cima al Monte Lee stanno ricevendo una nuova verniciatura che renderà l'insegna ancora più visibile sul territorio. Sono trascorsi dieci anni fa dall'ultima volta che la scritta è stata ridipinta.

I lavori di rinnovo della scritta

La storia dell'insegna Hollywood

Alta 13,7 metri) e lunga 106,7 metri, l'insegna Hollywood è stata eretta nel 1923 su progetto del dal pittore Thomas Fisk Goff. Fino al 1949 la scritta sul Monte Lee che domina Los Angeles riportava la parola "Hollywoodland" e doveva indicare un nuovo sviluppo immobiliare, come fosse un gigantesco cartellone pubblicitario.

Leggi anche Leone compie 4 anni, i Ferragnez festeggiano con la torta personalizzata a tema cartoon

La scritta originaria Hollywoodland

La scritta originariamente si illuminava di notte grazie a 4000 lampadine che lampeggiavano e scandivano le parole "holly", "wood" e "land". Il costo per montare l'intera scritta è stato di circa 21.000 dollari ed è significativo dell'importante sviluppo immobiliare che si voleva realizzare. Con il crollo del mercato azionario del 1929 il progetto è naufragato e le luci si spensero per sempre.

Nel 1944 la città di Los Angeles acquistò parte del Monte Lee e i cittadini nel 1949 ottennero che fosse distrutta la scritta ma i residenti della zona, affezionati ormai a quella insegna, riuscirono a mantenere le nove lettere che compongono "Hollywood". Oggi l'insegna è oggetto di un intervento di riverniciatura, che richiederà circa 1.510 litri di vernice e uno speciale primer antiruggine. I lavori di rinnovo possono essere seguiti via webcam 24 ore su 24, 7 giorni su 7.