La prima suite per cani in un hotel di lusso: nelle camere ci sono la dog tv e le piante antiveleno

Arrivano al Me Hotel Il Duca di Milano le Meme suite, le camere pensate per un benessere a 360 gradi per i nostri cani: dalla TV dog alla pianta mangia veleni, ecco cosa offrono e come sono.

Meme suite, Me Hotel Il Duca

Il mondo si sta sempre di più adattando alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe, visto anche le recenti normative delle compagnie aeree. Ma un hotel di Milano ha alzato ancora di più l'asticella, creando una suite interamente pensata per i cani. Nel 70esimo anniversario di Meliá Hotels International e a 10 anni dall’apertura, Me Milan Il Duca presenta la nuova Meme Suite, la prima a mettere al centro il benessere dei cani.

Junior Suite Me Hotel Il Duca

Come nasce l'idea di Meme Suite

Il nome Meme prende ispirazione dalla cagnolina che, oltre a essere la mascotte dell’hotel, è anche membro effettivo del team. La Meme suite è stata concepita in collaborazione con La Maison Sissy, un innovativo pet-hotel e produttore di accessori d'élite per cani ed è un'idea davvero all'avanguardia, nata dall'unione dell'amore per i cani e una visione moderna basata sulle tendenze. Design, innovazione e attenzione si uniscono creando quindi delle suite davvero uniche ed eleganti.

Meme suite, Me Hotel

Com'è fatta la Meme suite?

Il Décor d'interni della Meme suite è pensato appositamente per integrare elementi di design su misura per gli amici a quattro zampe. Oltre alla scelta di tessuti pregiati e materiali d'altissima qualità dalla proprietà antibatteriche, la Meme suite presenta anche repliche in taglia piccola o media delle signature chaise-longue Molteni. I tessuti sono stati scelti per assicurare un ambiente sicuro per tutti, sono infatti totalmente idrorepellenti, studiati per essere anti-muffa, anti-odore e anti-macchie. Ci sono poi anche piante "mangia veleni", che regolano umidità e purificano l'aria, e un set da bagno in tessuto di bambù, tutto rigorosamente naturale. Infine, non manca neanche la TV con canale Dog Tv e una playlist musicale che permette di usufruire dei benefici offerti da stimoli sonori e visivi.

Una delle Meme suite

Un intero hotel pet-friendly

Ma l'esperienza pet-friendly non si limita alla sole suite: in molte aree comuni dell'hotel ci sono dettagli, esperienze e idee pensate per i cani. Come i morbidi tatami, le copertine, il pet-restaurant con opzioni anche vegane e un QR code speciale che offre itinerari a misura di animali. Non mancano neanche i servizi più pratici, come un veterinario reperibile h24 o l'asilo e pensione diurna. Infine, il cappottino su misura, disponibile anche in opzione combinata, è il ricordo perfetto per la vacanza insieme ai nostri amici.

Quanto costa la Meme suite

Queste suite sono parte integrante delle camere dei padroni, così che gli animali possano stare vicini e vivere un'esperienza all'insegna del benessere. Per quanto riguarda i prezzi, se si prende ad esempio la notte tra il 27 e 28 febbraio per una camera superior con Meme Suite il costo si aggira attorno ai 768 euro; mentre per una junior suite è indicativamente 1110 euro.