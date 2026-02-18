stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La prima suite per cani in un hotel di lusso: nelle camere ci sono la dog tv e le piante antiveleno

Arrivano al Me Hotel Il Duca di Milano le Meme suite, le camere pensate per un benessere a 360 gradi per i nostri cani: dalla TV dog alla pianta mangia veleni, ecco cosa offrono e come sono.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Meme suite, Me Hotel Il Duca
Meme suite, Me Hotel Il Duca

Il mondo si sta sempre di più adattando alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe, visto anche le recenti normative delle compagnie aeree. Ma un hotel di Milano ha alzato ancora di più l'asticella, creando una suite interamente pensata per i cani. Nel 70esimo anniversario di Meliá Hotels International e a 10 anni dall’apertura, Me Milan Il Duca presenta la nuova Meme Suite, la prima a mettere al centro il benessere dei cani.

Junior Suite Me Hotel Il Duca
Junior Suite Me Hotel Il Duca

Come nasce l'idea di Meme Suite

Il nome Meme prende ispirazione dalla cagnolina che, oltre a essere la mascotte dell’hotel, è anche membro effettivo del team. La Meme suite è stata concepita in collaborazione con La Maison Sissy, un innovativo pet-hotel e produttore di accessori d'élite per cani ed è un'idea davvero all'avanguardia, nata dall'unione dell'amore per i cani e una visione moderna basata sulle tendenze. Design, innovazione e attenzione si uniscono creando quindi delle suite davvero uniche ed eleganti.

Meme suite, Me Hotel
Meme suite, Me Hotel

Com'è fatta la Meme suite?

Il Décor d'interni della Meme suite è pensato appositamente per integrare elementi di design su misura per gli amici a quattro zampe. Oltre alla scelta di tessuti pregiati e materiali d'altissima qualità dalla proprietà antibatteriche, la Meme suite presenta anche repliche in taglia piccola o media delle signature chaise-longue Molteni. I tessuti sono stati scelti per assicurare un ambiente sicuro per tutti, sono infatti totalmente idrorepellenti, studiati per essere anti-muffa, anti-odore e anti-macchie. Ci sono poi anche piante "mangia veleni", che regolano umidità e purificano l'aria, e un set da bagno in tessuto di bambù, tutto rigorosamente naturale. Infine, non manca neanche la TV con canale Dog Tv e una playlist musicale che permette di usufruire dei benefici offerti da stimoli sonori e visivi.

Leggi anche
Melissa Satta festeggia il compleanno alle Maldive: quali sono i luoghi del suo viaggio
Una delle Meme suite
Una delle Meme suite

Un intero hotel pet-friendly

Ma l'esperienza pet-friendly non si limita alla sole suite: in molte aree comuni dell'hotel ci sono dettagli, esperienze e idee pensate per i cani. Come i morbidi tatami, le copertine, il pet-restaurant con opzioni anche vegane e un QR code speciale che offre itinerari a misura di animali. Non mancano neanche i servizi più pratici, come un veterinario reperibile h24 o l'asilo e pensione diurna. Infine, il cappottino su misura, disponibile anche in opzione combinata, è il ricordo perfetto per la vacanza insieme ai nostri amici.

Quanto costa la Meme suite

Queste suite sono parte integrante delle camere dei padroni, così che gli animali possano stare vicini e vivere un'esperienza all'insegna del benessere. Per quanto riguarda i prezzi, se si prende ad esempio la notte tra il 27 e 28 febbraio per una camera superior con Meme Suite il costo si aggira attorno ai 768 euro; mentre per una junior suite è indicativamente 1110 euro.

Design
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Salute
e benessere
Il digiuno intermittente non è efficace, “Può accentuare una relazione disfunzionale con il cibo”
Cos'è la regola dell’80-20 e perché è la soluzione ideale per non mollare la dieta dopo pochi giorni
Cos'è la regola dell’80-20 e perché è la soluzione ideale per non mollare la dieta dopo pochi giorni
Quanto tonno mangiare per evitare l’esposizione al mercurio
Quanto tonno mangiare per evitare l’esposizione al mercurio
Esistono davvero i cibi anticancro? Il medico spiega il mito dei supercibi
Esistono davvero i cibi anticancro? Il medico spiega il mito dei supercibi
Peli sul mento, l'endocrinologo: "Pinzette e laser non bastano, bisogna andare all'origine del problema"
Peli sul mento, l'endocrinologo: "Pinzette e laser non bastano, bisogna andare all'origine del problema"
L'orario in cui vai a dormire può influenzare la salute del cuore secondo uno studio
L'orario in cui vai a dormire può influenzare la salute del cuore secondo uno studio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views