La “passerella di Jane Birkin”: il ponte che Parigi ha dedicato alla diva è un simbolo di libertà

Parigi ha reso omaggio alla sua icona Jane Birkin. Sebbene fosse nata a Londra, scelse la città francese come sua seconda casa ed è per questo che oggi le è stato dedicato un ponte-passerella.

Attrice, cantante, designer, nonché icona che ha dato il nome alla borsa più glamour e preziosa della storia: Jane Birkin è letteralmente leggendaria e non sorprende che, a oltre due anni dalla morte (avvenuta il 16 luglio 2023), siano ancora in moltissimi coloro che non possono fare a meno di ricordarla. Parigi, città che considerò sempre la sua seconda casa, ha pensato bene di renderle omaggio con un progetto speciale: un ponte-passerella a lei dedicato. Ecco dove si trova il luogo destinato a diventare iconico proprio come Jane Birkin.

Dove si trova il ponte di Jane Birkin

Si chiama "Passerella di Jane Birkin" ed è il ponte che Parigi ha voluto dedicare alla sua icona che, sebbene fosse nata a Londra, scelse la capitale francese come sua seconda casa. Si trova sul Canal Saint-Martin, nel X arrondissement, per la precisione di fronte i numeri civici 41-43 di quai de Valmy, all’angolo con rue Léon Jouhaux, e collega quai de Valmy a quai de Jemmapes. La scelta della zona non è stata casuale: per rendere omaggio alla diva si è puntato tutto su un quartiere residenziale e tranquillo fuori dai soliti itinerari turistici, dove le case sono circondate da negozi di quartiere e piccoli locali. Così facendo, il ricordo di Jane non verrà associato alla confusione e alle mode passeggere ma sarà per sempre un simbolo di eleganza e di serenità.

Qual è il significato simbolico della passerella di Jane Birkin

All’inaugurazione del ponte parigino dedicato a Jane Birkin hanno partecipato le figlie Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon e il nipote Roman de Kermadec. Oltre a svelare la targa che recita "Passerella Jane Birkin (1946-2023)", hanno anche mostrato il loro entusiasmo verso il progetto, sottolineando che Jane lo avrebbe adorato. Il ponte, infatti, non solo unisce le due sponde del fiume, ma è anche luogo di incontri, di attese e di celebrazioni, dove le persone si soffermano, riposano, chiacchierano o si baciano. Si tratta, dunque, di una vera e propria celebrazione di libertà e non c'è nulla di più azzeccato di questo per celebrare la personalità chic e discreta della leggendaria Jane Birkin.