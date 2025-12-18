stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La “passerella di Jane Birkin”: il ponte che Parigi ha dedicato alla diva è un simbolo di libertà

Parigi ha reso omaggio alla sua icona Jane Birkin. Sebbene fosse nata a Londra, scelse la città francese come sua seconda casa ed è per questo che oggi le è stato dedicato un ponte-passerella.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
1 CONDIVISIONI
Immagine

Attrice, cantante, designer, nonché icona che ha dato il nome alla borsa più glamour e preziosa della storia: Jane Birkin è letteralmente leggendaria e non sorprende che, a oltre due anni dalla morte (avvenuta il 16 luglio 2023), siano ancora in moltissimi coloro che non possono fare a meno di ricordarla. Parigi, città che considerò sempre la sua seconda casa, ha pensato bene di renderle omaggio con un progetto speciale: un ponte-passerella a lei dedicato. Ecco dove si trova il luogo destinato a diventare iconico proprio come Jane Birkin.

Dove si trova il ponte di Jane Birkin

Si chiama "Passerella di Jane Birkin" ed è il ponte che Parigi ha voluto dedicare alla sua icona che, sebbene fosse nata a Londra, scelse la capitale francese come sua seconda casa. Si trova sul Canal Saint-Martin, nel X arrondissement,  per la precisione di fronte i numeri civici 41-43 di quai de Valmy, all’angolo con rue Léon Jouhaux, e collega quai de Valmy a quai de Jemmapes. La scelta della zona non è stata casuale: per rendere omaggio alla diva si è puntato tutto su un quartiere residenziale e tranquillo fuori dai soliti itinerari turistici, dove le case sono circondate da negozi di quartiere e piccoli locali. Così facendo, il ricordo di Jane non verrà associato alla confusione e alle mode passeggere ma sarà per sempre un simbolo di eleganza e di serenità.

Qual è il significato simbolico della passerella di Jane Birkin

All’inaugurazione del ponte parigino dedicato a Jane Birkin hanno partecipato le figlie Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon e il nipote Roman de Kermadec. Oltre a svelare la targa che recita "Passerella Jane Birkin (1946-2023)", hanno anche mostrato il loro entusiasmo verso il progetto, sottolineando che Jane lo avrebbe adorato. Il ponte, infatti, non solo unisce le due sponde del fiume, ma è anche luogo di incontri, di attese e di celebrazioni, dove le persone si soffermano, riposano, chiacchierano o si baciano. Si tratta, dunque, di una vera e propria celebrazione di libertà e non c'è nulla di più azzeccato di questo per celebrare la personalità chic e discreta della leggendaria Jane Birkin.

Leggi anche
Perché Sarah Jessica Parker ha indossato un paio di enormi ali nere
Design
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Arte e
Design
“Stiamo per ucciderti, ma ecco il tuo ultimo pasto”, Henry Hargreaves e l’umanità negata della pena di morte
La "passerella di Jane Birkin": il ponte che Parigi ha dedicato alla diva
La "passerella di Jane Birkin": il ponte che Parigi ha dedicato alla diva
Qual è il significato degli enormi massi a Bologna, l'opera IWAGUMI – Dismisura divide l'opinione pubblica
Qual è il significato degli enormi massi a Bologna, l'opera IWAGUMI – Dismisura divide l'opinione pubblica
Architettura empatica, che cos’è e come sta cambiando le città
Architettura empatica, che cos’è e come sta cambiando le città
È morto a 96 anni Frank Gehry, l'architetto del movimento che aveva progettato il Guggenheim di Bilbao
È morto a 96 anni Frank Gehry, l'architetto del movimento che aveva progettato il Guggenheim di Bilbao
Quali sono gli edifici più attesi del 2026
Quali sono gli edifici più attesi del 2026
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views