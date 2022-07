Due piscine a bordo e l’albero che si inclina: la nave a sei ponti che sembra il tridente di Poseidone Trident è la prima nave mai realizzata con un albero che ruota di 360° e si inclina per poter passare sotto qualsiasi ponte.

A cura di Clara Salzano

La nave a sei ponti che sembra un tridente

Chiamato Trident, il nuovo yacht disegnato dal designer Steve Kozloff è la prima imbarcazione a sei ponti ispirata al tridente di Poseidone. Il progetto svelato è il concept di un trimarano a doppio albero di 100 metri. L'originale yacht ha a bordo due eliporti dedicati e un albero che può ruotare di 360 gradi in modo da far rivolgere la nave in qualsiasi direzione quando le vele vengono alzate o abbassate.

La nave progettata da Steve Kozloff si sviluppa su più livelli per una superficie interna di 474 metri quadrati. L'imbarcazione comprende la suite amatoriale a prua di 64 metri quadrati, altre due suite sulle prue dei due scafi più piccoli e dieci cabine per un totale di 26 passeggeri, oltre a spazio per 20 membri dell'equipaggio a bordo.

Grazie al sistema Solid Sail, gli alberi di Trident possono inclinarsi di 70 gradi in modo da far passare la nave sotto qualsiasi ponte. A bordo si trovano inoltre due piscine, un ampio beach club sullo scafo principale con ponti retrattili, spazio per tender e idrovolanti. Negli alberi dell'imbarcazione sono inoltre previste delle gru telescopiche per caricare e scaricare provviste e oggetti vari. A prua e a poppa sullo scafo principale si trovano anche due spa a bordo.

Gli alberi che si inclinano a bordo

Il design interno della nave è caratterizzato da pareti curve e da enormi finestre vetrate che fanno penetrare all'interno il paesaggio marino circostante. Finestre dal pavimento al soffitto caratterizzano anche il salone del ponte superiore che è provvisto di bar e sala divertimenti. A bordo c'è spazio persino per un sottomarino. E grazie ad un sistema di elementi riscaldati, come porte e corrimano, si possono attraversare anche le condizioni più artiche perché la formazione di ghiaccio è minima. Il costo per la nave Trident, che riprende le forme della lancia a tre punto di Poseidone, il dio greco, è di circa 330 milioni di euro.