Il megayacht che sembra un’astronave con piscina, eliporto e cinema offshore Molto più di un mega yacht di lusso, Ono è il progetto del designer Anas Kazar per una villa galleggiante con otto cabine, piscina a sfioro, solarium, cinema offshore, piattaforme per jet-ski ed eliporto a bordo.

A cura di Clara Salzano

Molto più di un semplice yacht, Ono è uno dei concept più straordinari e realistici nel settore dei mega yacht progettato dal designer Aras Kazar. Si tratta di un'imbarcazione di lusso che si integra perfettamente nella natura grazie al suo design che degrada verso l'acqua e produce energia con l tetto di pannelli solari.

Il nuovo concept di yacht che si integra con la natura

Ono è un megayacht di 45 metri che assomiglia ad un'astronave galleggiante con il suo rivestimento in vetro e metallo scuri. Il design di Aras è molto più di un oggetto non ben identificato che galleggia all'orizzonte. Ono è una villa galleggiante che può ospitare fino a venti persone a bordo, oltre l'equipaggio, in tre cabine armatoriali e cinque cabine ospiti. Al momento non sono stati ancora forniti dettagli degli interni dell'imbarcazione ma la pulizia nei dettagli e la grande funzionalità degli spazi fanno presagire un progetto su misura capace di soddisfare anche il cliente più esigente.

A bordo di Ono

Il megayacht di Aras offre tutti servizi più lussuosi a bordo come una grande piscina a sfioro con solarium, un cinema offshore, due piattaforme per jet-ski e altri veicoli d'acqua, c'è un eliporto privato e altro ancora. Ono non è solo uno yacht di lusso ma è anche un grande esempio di imbarcazione autosufficiente e rispettosa dell'ambiente: "Mi sono ripromesso 10 anni fa – racconta Ara Kazar – che trarrò vantaggio da qualsiasi tipo di risorsa naturale sulle mie navi. Qui puoi vedere Ono ha il tetto pieno integrato con i pannelli solari". La piscina a sfioro precipita come una cascata al livello più basso che funge da spiaggia per un beach club esclusivo da cui accedere direttamente in acqua.