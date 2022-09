La mini casa che costa quanto una moto Non serve spendere cifre da capogiro per una casa al mare o in montagna se si può avere un piccolo rifugio al prezzo di una moto da città.

A cura di Clara Salzano

Una mini casa che costa quanto una moto

Le città diventano sempre più care e Milano ne è uno degli esempi più evidenti dove i prezzi immobiliari non accennano ad abbassarsi, anzi aumentano vertiginosamente. Le metropoli del mondo diventano più sature e il fenomeno della gentrificazione si velocizza sempre di più. Così sono in tanti a sognare un piccolo rifugio per una fuga, anche breve, dalla città. E non serve spendere cifre da capogiro per una casa al mare o in montagna. Esistono mini case da montare che costano quanto una moto da città e possono essere installate dove si desidera. Potrebbe diventare anche proprio una scelta di vita.

Una mini casa in legno

Esistono tante possibilità per essere felici, basta anche una piccola casa nel posto del cuore o in un luogo rilassante per scrollarsi di dosso tutto lo stress della cita quotidiana. L'azienda Garten Haus è un rivenditore tedesco specializzato in progetti per giardini e case. Le sue mini abitazioni in legno sono un sogno possibile a cifre accessibili. Si tratta di costruzioni in legno, proveniente da aree forestali sostenibili del Nord Europa che vengono vendute in diverse dimensioni e forme e sono pronte per essere montate.

Una mini casa Garten Haus

La mini casa di Garten Haus si sviluppa su due livelli per una superficie di circa 35 metri quadrati. Al piano inferiore si trova una zona living con cucina e bagno mentre al piano superiore c'è spazio per una camera da letto con un piccolo terrazzo. La casa viene inviata fornita di tutto, compresi pavimenti, balaustre, finestre, legno per la base di appoggio, serrature, maniglie porte, deve solo essere installata nel posto che si desidera. Il costo è di circa 13.000 euro. E se si può godere di un bel panorama meglio ancora.