La classifica degli aeroporti migliori al mondo: chi c’è al primo posto Tra cascate, giardini, attrazioni, strutture per la ristorazione e la vendita al dettaglio, l’aeroporto di Singapore Changi viene nominato miglior aeroporto del mondo nel 2023.

L’aeroporto Singapore Changi

L'aeroporto di Singapore Changi è stato nominato miglior aeroporto del mondo nel 2023 ai World Airport Awards che si sono tenuti al Passenger Terminal EXPO di Amsterdam il 15 marzo 2023. È la dodicesima volta che questo aeroporto viene nominato Miglior aeroporto del mondo secondo la prestigiosa Skytrax, società di ricerca britannica che opera nel campo dell'aviazione civile. Tra cascate, giardini, attrazioni, strutture per la ristorazione e la vendita al dettaglio, l'aeroporto di Changi è molto più di una semplice infrastruttura per l'aviazione, è un luogo magico da scoprire in cui anche Tom Hanks avrebbe amato restare bloccato.

Il Jewel Changi di Singapore

L'aeroporto di Changi ospita la cascata coperta più alta del mondo e ha anche vinto i premi per il miglior ristorante al mondo in aeroporto e per i migliori servizi per il tempo libero in aeroporto al mondo. Insomma è davvero un aeroporto da record in cui deve essere piacevole anche perdersi. Si tratta non solo di un hub di transito ma di una vera e propria destinazione dove, ovviamente, l'elemento più coinvolgente resta la sua cascata interna. Si tratta del Jewel Changi di Singapore, progettato dall'architetto israelo-canadese Moshe Safdie e dal suo studio Safdie Architects, che come suggerisce il nome è proprio come un gioiello all'interno della struttura con un volume a forma di cupola che comprende 5 piani fuori terra e 5 livelli interrati.

Bambini al Jewel Changi di Singapore

La cascata interna alta 40 metri e la foresta tropicale all'interno dell'aeroporto di Changi Singapore non sono le uniche attrazioni dell'hub. L'aeroporto comprende cinque terminal e dieci piani di attività, parchi giochi, scivoli dall'alto, giardini delle farfalle, negozi, oltre 100 ristoranti e hotel tra i migliori al mondo. Che sia per una sosta o per una vacanza di una settimana a Singapore, la città inizierà a incantare chiunque già dall'atterraggio.

La cascata di Changi Singapore

La classifica degli aeroporti migliori al mondo

Nella classifica degli aeroporti migliori al mondo si posiziona al secondo posto l'Hamad International Airport, a Doha che ha vinto anche tre premi principali per il miglior shopping aeroportuale del mondo, il miglior aeroporto del Medio Oriente e l'aeroporto più pulito del Medio Oriente. Mentre l'aeroporto di Tokyo Haneda, al terzo posto nella classifica globale, ha vinto anche i premi come eroporto più pulito del mondo, Miglior aeroporto nazionale del mondo e Miglior aeroporto PRM e strutture accessibili.