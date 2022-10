La casa da 2000 euro: un prefabbricato che si compra online Anche sulla piattaforma di e-commerce asiatica Alibaba si può acquistare di tutto come una casa prefabbricata a meno di 2.000 euro.

A cura di Clara Salzano

Una delle case prefabbricate vendute su Alibaba

Tutto si compra online oggi giorno e non c'è solo Amazon come grande piattaforma su cui fornirsi di tutto, dai libri ai vestiti, dai prodotti alimentari ai mobili. Anche Alibaba, la più grande piattaforma di commercio elettronico in Oriente, si è aperto alla nuova tendenza di comprare casa online. Esistono infatti diversi modelli di abitazioni da poter comprare sul noto e-commerce asiatico e tutte hanno come caratteristiche di essere prefabbricate e soprattutto economiche.

Una casa prefabbricata su Alibaba

Com'è fatta una casa prefabbricata

Non serve per forza chiedere ad un architetto o spendere cifre importanti per ottenere la propria casa dei sogni. Talvolta è sufficiente recarsi su una normale piattaforma di e-commerce, come Alibaba, per comprare un'abitazione con tutti i comfort di una dimora tradizionale. Il modello base e più economico da acquistare su Alibaba è una casa prefabbricata di circa 20 metri quadrati che non necessita di alcuna gru per essere montata e costa meno di 2.000 euro.

La casa container su Alibaba

Il modello più venduto su Alibaba è la casa container fatta con un telaio zincato già verniciato e qualità extra antiruggine. La struttura ha uno spessore di appena 2 o 3 mm ma garantisce sufficiente isolamento interno, sicurezza strutturale e resistenza a terremoti di magnitudo 8. L'abitazione viene spedita ovunque in sezioni separate che bisogna solo assemblare in loco. Il modulo base è un ambiente unico che può essere usato come stanza con bagno. La casa container è però un progetto modulare che permette di aggiungere altre stanze alla casa in base alle esigenze e alla disponibilità economica.

Un progetto di casa container

Le altre case da comprare su Alibaba

Sono tanti i modelli di case prefabbricate disponibili su Alibaba, che si differenziano per dimensioni, costi e servizi. Il maggior fornitore sulla piattaforma di tali abitazioni è Laizhou Dingrong Steel Structure Co, una società cinese con sede a Laizhou, nella provincia di Shandong, specializzata nello sviluppo e nella produzione di case modulari di ogni tipo.

Una casa modulare di Laizhou Dingrong Steel Structure Co

Grazie a un team di professionisti l'azienda fornisce supporto dall'ideazione del progetto all'installazione. Le loro case più vendute sono quelle modulari che si possono assemblare in loco e creare configurazioni differenti con due, tre o quattro camere da letto. Il modulo base, escluso i servizi come il bagno, costa appena 800 euro circa ma si può arrivare anche a pagare più di 7.000 euro per una villetta su due piani, con trasporto e installazione inclusi.