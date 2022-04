Jeff Koons, l’auto pop disegnata dall’artista che vale quasi mezzo milione di dollari L’artista Jeff Koons ha creato l’auto dei suoi sogni con design pop e interni da supereroe che è stata battuta all’asta per 475.000 dollari.

A cura di Clara Salzano

L’auto disegnata da Jeff Koons per BMW in edizione limitata

Sembra l'auto di un supereroe quella disegnata dall'artista statunitense Jeff Koons per BMW. La nuova BMW M850i ​​xDrive Gran Coupé è stata venduta di recente alla casa d'aste Christie's a a New York per 475.000 dollari. Il modello venduto era l'ultimo dei 99 esemplari firmati da Koons e prodotti da BMW e tutti i suoi proventi saranno devoluti in beneficenza all'International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC).

Jeff Koons posa davanti alla BMW M850i ​​xDrive Gran Coupé

Design all'insegna del Pop per THE 8 X JEFF KOONS, l'auto disegnata da Jeff Koons e BMW, di cui ne sono state realizzate solo 99 automobili in edizione limitata: “Dalla scelta dei colori all'aspetto generale e all'uso del materiale, la mia auto ha un aspetto da supereroe. Dare a ICMEC e salvare letteralmente la vita dei bambini è un'impresa da supereroi, ora più che mai. Sono entusiasta che l'asta dell'auto sia stata un così grande successo! Dovrebbe incoraggiare chiunque a mettersi in gioco e ad apprezzare le grandi basi di lavoro che stanno facendo a livello globale per rendere il mondo un posto migliore", ha dichiarato Jeff Koons dopo l'asta da Christie's a New York.

Il design POP della BMW M850i ​​xDrive Gran Coupé di Jeff Koons

THE 8 X JEFF KOONS è il veicolo dal design più elaborato di tutta la storia di BMW ed è stato presentato per la prima volta in occasione del Frieze Los Angeles. Jeff Koons ha realizzato la sua versione di BMW Serie 8 concependola come l'auto dei suoi sogni! Le linee restano sportive e accattivanti ma la carrozzeria, in blu profondo, è stata animata da disegni che si fanno più grandi dal cofano per dare un movimento "POP!" all'esclusiva automobile.

Gli interni della BMW M850i ​​xDrive Gran Coupé

Ci sono volute oltre 200 ore di lavoro solo per la verniciatura esterna della BMW M850i ​​xDrive Gran Coupé. L'interno dell'automobile è multicolore e realizzato con materiali pregiati con sedili in rosso e blu che ricordano i colori dei supereroi. Ognuno dei 99 modelli THE 8 X JEFF KOONS è caratterizzato dalla firma di Koons nel blu bavarese del logo BMW e ogni veicolo è stato venduto con un certificato di grande formato firmato dal famoso artista statunitense. Dopo l'asta da Christie's a New York da 475.000 euro, l'auto sarà esposta in numerose fiere d'arte dall'Asia all'Europa.