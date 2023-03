Aspettando il Fuorisalone 2023: le novità e le conferme della prossima Milano Design Week Il Fuorisalone di Milano, in programma dal 17 al 23 aprile, segna il ritorno definitivo in presenza del più importante appuntamento del design al mondo.

A cura di Clara Salzano

Milano Design Week – Installazione Hypernova di Sara Ricciardi per Glo Italia – Foto @andreaveroniph

Ogni anno, in concomitanza con Salone Internazionale del Mobile, in scena nei padiglioni di Rho Fiera, la città di Milano viene animata dai centinaia di eventi del Fuorisalone, organizzati in diverse zone della città e che danno vita nel mese di aprile alla Milano Design Week. C'è grande attesa per questa edizione del più importante appuntamento del design al mondo, in programma dal 17 al 23 aprile, perché il 2023 segna il ritorno definitivo in presenza della manifestazione. Dai nuovi distretti del design alle installazioni imperdibili, tutte le novità e le grandi conferme del Fuorisalone 2023 dal titolo “Laboratorio Futuro”.

Milano all’alba

Brera Design District

Sono oltre 240 gli eventi in programma per a 14esima edizione di Brera Design Week, che torna ad animare, dal 17 al 23 aprile, le strade, i palazzi e gli showroom del quartiere Brera, in centro a Milano. Il Brera Design District rsponde al tema lanciato dal Fuorisalone 2023 con una riflessione sul "futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità". Su tale premessa si struttura il fitto calendario della manifestazione che promuove progetti e pratiche in grado di innescare il cambiamento. Il progetto curato da Studiolabo per il Brera District 2023 apre il mondo del design a tutta la città con l'obiettivo di avvicinare cittadini e visitatori a tematiche attuali, dall’innovazione dei materiali alla circolarità, e rispondere alle sfide di domani. Tanti i brand e le installazioni che avranno come palcoscenico il quartiere Brera durante la Milano Design Week 2023. Da non perdere l'intervento site specific in largo Treves, “Dry Days, Tropical Nights”, realizzato da Agostino Iacurci per glo for art che trasformerà la facciata di Palazzo Treves in una vera e propria opera d'arte.

"Dry Days, Tropical Nights” di Agostino Iacurci per glo, Palazzo Treves

Porta Venezia Design District

Per la prima volta nella storia della Milano Design Week, il quartiere di Porta Venezia, con le sue architetture in stile libertiy, zona della città nota per il suo carattere cosmopolita e inclusivo, diventa un distretto del design. Porta Venezia Design District è appunto L’ALTRO distretto durante il Fuorisalone 2023. Frutto dell’incontro tra diverse realtà milanesi, "Porta Venezia Design District – raccontano Marco Samorì e Carlo Barbarossa di Mktg&Comms, ideatori di Porta Venezia

Design District. – nasce con l’obiettivo di tracciare e raccontare una trama urbana differente per comunicare in modo contemporaneo una visione altra del design, in dialogo con il contesto e i valori che rappresenta, sullo sfondo di una costellazione di landmark milanesi, altamente rappresentativi". Location inedite e installazioni site specific permetteranno di celebrare per la prima volta alla Milano Design Week la contemporaneità e la diversità del quartiere.

Alcova 2023

È iniziato il conto alla rovescia per la Milano Design Week 2023. Manca meno di un mese all'evento più importante del design mondiale e Alcova si conferma uno degli eventi più attesi del Fuorisalone. Fondata da Joseph Grima (Space Caviar) e Valentina Ciuffi (Studio Vedèt), Alcova vuole essere una piattaforma di sperimentazione e convivialità, una celebrazione della forza unificante del design, capace di creare connessioni tra talenti provenienti da realtà e luoghi diversi per indagare le evoluzioni del mondo del design.

Alcova2023_I fondatori Valentina Ciuffi e Joseph Grima – Foto Delfino Sisto Legnani

Ogni anno Alcova rivitalizza luoghi in disuso per accogliere il meglio del design contemporaneo. Dopo aver animato un ex panettonificio, una fabbrica di cashmere e gli edifici di un complesso ospedaliero, Alcova 2023 utilizzerà come suo palcoscenico l'Ex-Macello di Porta Vittoria, per l'ultima volta prima della sua riqualificazione prevista da piano urbanistico. Si tratta di circa 15 ettari completamente abbandonata e suggestiva. Gli spazi dell'ex macello comunale a sud del passante ferroviario di Porta Vittoria rivivranno grazie agli oltre 70 progetti di Alcova, ad ingresso gratuito, dal viaggio immersivo di Atelier LUMA – LUMA Arles , coordinato da Jan Boelen, all'installazione

di Habitarematerials, curata da Nemo Architects, dall’Alcova Project Space, che presenterà i linguaggi più interessanti del momento e i lavori dei designer emergenti alle installazioni site-specific di POLCHA e Objects of Common Interest.

This is Denmark ad Alcova 2023

Per la prima volta nel contesto di Alcova, il design danese è presente con un’importante installazione immersiva Curata da Elena Cattaneo e Laura Traldi, This is Denmark è una passerella sospesa sull'acqua dove 15 aziende (Aytm, 101 Copenhagen, Skovby, Fredericia, &Tradition, Aestep, Houe, House of Finn Juhl, Kay Bojesen, Kvadrat, Mernøe, Notes of Colour, Royal Copenhagen, Studio Roso, Carlsberg) rappresentative del design danese espongono i propri prodotti come un arcipelago di isolotti. Il progetto, promossa dalla Reale Ambasciata di Danimarca in collaborazione con The Confederation of Danish Industry e Creative Denmark, si ispira all’Infinite Bridge di Aarhus ed è l'occasione per i visitatori di esplorare l'essenza del design danese, accompagnati dalla colonna sonora originale del sound designer Alessandro Pedretti.

5 Vie Design Week

Il distretto 5Vie, che comprende l'area tra corso Magenta, Sant’Ambrogio e Le Colonne di San

Lorenzo, torna a celebrare il design al Fuorisalone 2023 con la decima edizione di 5VIE Design Week, la manifestazione diffusa dedicata al design d’autore e da collezione, all’alto artigianato e alla creatività in senso più ampio. Nel centro storico di Milano, curatori, artisti e designer internazionali sono stati chiamati a riflettere sul tema ‘Design for Good’. Saranno varie le mostre e gli eventi organizzati in studi, aziende e designer indipendenti del distretto 5Vie che permetteranno di riflettere sul design come strumento per creare e coltivare connessioni umane, nella reciproca cura e per una sostenibilità universale.

Design Parade

Torna anche per l'edizione 2023, il 19 aprile 2023, dalle ore 18.00 alle 24.00, l'appuntamento con la Design Parade organizzata ogni anno da Seletti che invade il distretto delle 5VIE con una grande festa aperta a tutti per omaggiare il design nelle sue diverse forme e manifestazioni. Si parte da da piazza Castello (angolo via Minghetti) e si attraversa il centro della città con un corteo di carri, esibizioni, performance e musica fino a Piazza Affari dove prenderà vita un vero e proprio party open air sotto la scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan. La Design Parade è giunta alla sua sesta edizione e quest'anno Seletti condivide la sua street parade con Save The Duck e Sammontana: “Il giorno del Design Pride è per me il più bello dell’anno – afferma Stefano Seletti, direttore artistico Seletti e ideatore del progetto – La mia soddisfazione più grande è essere riusciti nel tempo a coinvolgere sempre di più le nuove generazioni, perché sono loro la contemporaneità a cui è doveroso rivolgerci, con cui confrontarci”.