Immersi nella lettura: la libreria galleggiante che sembra un acquario Lo studio di architettura MUDA-Architects ha realizzato in Cina una biblioteca che ti immerge nella lettura, letteralmente.

A cura di Clara Salzano

Quando si entra in una biblioteca è comune il desiderio, ovunque ci si trovi nel mondo, di volersi immergere nella lettura. In Cina, sulla sponda orientale del lago di Xinglong Lake Southwest Bay Area, a Chengdu, è stata costruita una biblioteca che ti immerge nella lettura, letteralmente. Il progetto dello studio di architettura MUDA-Architects è una struttura galleggiante che assomiglia ad un acquario.

La biblioteca Citic, a Chengdu, sul Xinglong-Lake, fa parte del nuovo e più ampio sviluppo del distretto sud-est della Provincia dello Sichuan, identificato con il nome di Park City. Il progetto funge da fulcro dello sviluppo e polo attrattivo per la comunità con il suo design iconico adagiato sull'acqua. La biblioteca è caratterizzata da un edificio rettangolare lungo 40 metri con le estremità del tetto svettanti.

Come una pagina capovolta, la superficie curva del tetto è caratterizzata da differenti altezze che vanno dall'estremità nord-est che arriva a 7,5 metri fino all'estremità sud-ovest che raggiunge i 16 metri, così da dare il senso di increspature dell'acqua. Il tetto incurvato è un'interpretazione del tetto a falde delle tradizionali abitazioni popolari del Sichuan. Il design ondulato dell'architettura permette alla biblioteca di fondersi perfettamente nell'ambiente naturale circostante.

Leggi anche Un igloo galleggiante nell'arcipelago di Helsinki

L'idea del progetto nasce dall'immagine di "un libro che cade dal cielo", così gli architetti spiegano il concept della biblioteca che nella forma architettonica segue quella di un libro: "Inaugurata nel 2021 – racconta Muda Architects su Instagram – la libreria CITIC sul lago Xinglong è un edificio contemporaneo ma senza tempo che risponde all'ambiente naturale in modo traslucido. Parzialmente sott'acqua, il tetto dell'edificio viene ampliato in base alle condizioni del sito, creando l'illusione della libreria che sorge dal lago". All'interno la sala lettura ha un lato immerso nell'acqua che sembra di entrare in una acquario. L'obiettivo, entrando nella biblioteca, è quello di sviluppare un dialogo di scoperta con sé stessi.