Dove si trova la libreria medievale sopravvissuta a oltre mille anni di storia

Siete alla ricerca di uno dei più preziosi tesori intellettuali d’Europa? Dovete fare visita a questa biblioteca medievale, che è riuscita a sopravvivere a oltre mille anni di storia.

Viaggiare in giro per il mondo permette di conoscere luoghi e culture completamente diverse dalla propria ma è solo da quando sui social stanno spopolando i tutorial a tema travel che si stanno scoprendo dei luoghi a lungo rimasti sconosciuti. È il caso, ad esempio, dell'abbazia di San Gallo, in Svizzera, che al suo interno custodisce un'enorme biblioteca medievale sopravvissuta a oltre mille anni di storia: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa incantevole location.

Cosa ammirare nella Biblioteca medievale svizzera

La Biblioteca dell'Abbazia di San Gallo si trova in Svizzera, nel Cantone di San Gallo, ed è una delle biblioteche più antiche del mondo, inserita tra i patrimoni dell'UNESCO e considerata uno dei più preziosi tesori intellettuali d'Europa. Al suo interno conta circa 170.000 volumi, tra cui 2.100 preziosi manoscritti risalenti a oltre mille anni fa, anche se la sua attrazione principale è l'enorme sala barocca con opere d'arte in legno, portici con balconi ed enormi tavoli con sopra rarissimi tomi rilegati in pelle, dai libri liturgici alle biografie dei santi, fino ad arrivare ai volumi di medicina, astronomia, retorica e poesia profana.

Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo

Quanto costa un biglietto per la visita

Fin dalla sua prima costruzione nel 612, l'Abbazia di San Gallo non fu solo un luogo religioso ma anche un'istituzione educativa e un deposito di conoscenza (e questo spiega la ricchezza delle collezioni di libri conservate). Le sue origini risalgono al VII secolo, quando il missionario irlandese San Gallo fondò un eremo in questo sito, dando poi origine all'abbazia. La biblioteca originale, però, fu ricostruita nel XVIII secolo, diventando il simbolo dello stile Barocco Rococò. La sua particolarità? È riuscita a sopravvivere a sconvolgimenti religiosi e politici, primo tra tutti la Riforma protestante, durante la quale in molti provarono a impadronirsi e a distruggere le ricchezze conservate al suo interno. Quanto costa visitarla? Il biglietto standard per adulti costa quasi 20 euro ed è possibile accedere alla struttura dal lunedì alla domenica a partire dalle 10 fino alle 17 o alle 18 (a seconda del mese dell'anno).