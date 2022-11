Lo yacht che sembra una città galleggiante grande il doppio del Colosseo Pangeos potrebbe diventare lo yacht più grande al mondo simile ad una città galleggiante grande il doppio del Colosseo.

A cura di Clara Salzano

Il Terayacht di Lazzarini Studio

Oltre super, mega e gigayacht, esiste il tera ed è la misura per lo yacht immaginato da Lazzarini Design Studio. Si chiama Pangeos e prende il nome da Pangea, il supercontinente che esisteva oltre 200 milioni di anni fa. E come il gigantesco continente, così Pangeos potrebbe diventare lo yacht più grande al mondo simile ad una città galleggiante grande il doppio del Colosseo.

Lo yacht grande il doppio del Colosseo

Pangeos è ancora sono un progetto di Lazzarini Design Studio ma, se finanziata, diventerebbe la più grande struttura galleggiante mai costruita al costo di 8 miliardi. Il terayacht misura 550 metri di lunghezza e 610 metri di larghezza ed è paragonabile ad una vera e propria città galleggiante. A bordo del gigantesco yacht c'è spazio per hotel, centri commerciali, parchi e persino porti per navi e aerei più piccoli che possano condurre gli ospiti in grande stile su Pangeos.

Il terayacht di Lazzarini ha la forma di una tera-tartaruga. Per costruirlo bisognerebbe ideare anche un cantiere apposito e al momento l'unico luogo che sembra idoneo ad accogliere l'imponente costruzione potrebbe essere l'Arabia Saudita. Il cantiere per Pangeos richiederebbe di dragare circa un chilometro quadrato di mare e la costruzione di una diga circolare prima della realizzazione. Per lo studio di progettazione potrebbe esserci uno spazio idoneo al King Abdullah Port, che si trova a 81 miglia a nord di Gedda.

Pangeos

Con 30 metri di pescaggio, il gigantesco scafo è composto da nove prue diverse. Pangeos è diviso in vari blocchi come se fosse una vera e propria città. A bordo ci sono diversi palazzi, ville, case e hotel. Lo yacht compre il porto e una piazza principale con vari edifici che hanno diverse funzioni. Nella parte superiore della struttura si trovano numerosi spazi verdi che possono essere usati per l'atterraggio degli aerei. Una volta a bordo gli ospiti si potranno sentire come cittadini della città galleggiante più grande mai costruita.