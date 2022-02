Il ristorante del weekend è un viaggio nei colori del mare A Milano ha aperto Marea Seafood & Beverage, non un semplice ristorante ma uno spazio in cui vivere e rivivere il mare attraverso un’esperienza estetica e sensoriale.

A cura di Clara Salzano

Piatto di Sashimi di ricciola al Marea SeafoodBeverag

C'è un nuovo indirizzo da segnare a Milano. Si chiama Marea Seafood & Beverage ed è un viaggio esperienziale attraverso tutti i colori e i sapori del mare. Sorge non lontano dalla Basilica di San Lorenzo Maggiore e nasce dall'idea del giovane chef Filippo Martinelli, che dopo gli anni trascorsi nelle brigate delle cucine dei grandi ristoranti internazionali, come il Joia di Milano dello chef Pietro Leeman e il Mosconi di Ilario Mosconi in Lussemburgo, ha aperto il suo "porto per esploratori del gusto".

L’interno del ristorante Marea Seafood & Beverage

Non è un semplice ristorante ma uno spazio in cui vivere e rivivere il mare attraverso un’esperienza estetica e sensoriale. Lo chef Filippo Martinelli ha voluto ricreare a tavola tutti i colori, i sapori e profumi del mare e ci riesce non solo attraverso il cibo, ma abbinando cocktail innovativi e portando a tavolo piatti dal design puro ed essenziale. Marea Seafood & Beverage si propone come un luogo fluido in cui concedersi momenti di convivialità per un aperitivo, una cena o un post cena.

Alcuni deglie abbinamenti cibo e cocktail proposti da Marea Seafood&Beverage

Il legame con il mare è forte e si percepisce ovunque, dagli interni che portano la firma dello studio di architettura milanese SGSM ispirati ai fondali marini con i divanetti a forma di conchiglia e le pareti che ricordano le distese di sabbia, alle luci soffuse che ricreano i colori del tramonto fino ai piatti con i loro colori e sapori decisi. La vera innovazione di Marea Seafood&Beverage è il Menù perché abbandona la classica suddivisione dei piatti per comprendere solo due categorie: Bassa e Alta Marea che comprendono rispettivamente dieci e quattro portate che esplorano la cucina di Chef Martinelli tra sapori familiari e accostamenti inediti, sempre attenta alla ricerca estetica e ad offrire un'esperienza sensoriale unica.

