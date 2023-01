Il più bell’ufficio di Milano? Un giardino pensile sui tetti della città La società di architettura Il Prisma ha progettato la nuova sede di LVMH Beauty a Milano come uno spazio di lavoro all’insegna della biodiversità e del comfort.

A cura di Clara Salzano

La nuova sede LVMH beauty a Milano

Uno spazio di lavoro all'insegna della biodiversità, con una terrazza di circa 2000 metri quadrati dove lavorare in armonia con la natura, caratterizza la nuova sede della divisione italiana di LVMH Beauty a Milano. I nuovi uffici delle Maison del lusso si trovano all'interno del complesso di Symbiosis, in zona Porta Romana, e si sviluppano su una superficie di 4mila metri quadrati progettati dalla società internazionale di architettura Il Prisma.

LVMH Beauty Italia – Il Prisma – Foto Carola Merello

La nuova sede di LVMH Beauty a Milano rivoluziona il modello di spazi di lavoro con un'attenzione al comfort, all'acustica, alla luce e alla convivialità eccezionali per un ufficio. I valori di eccellenza e innovazione cari al Gruppo vengono tradotti in una sede aperta, flessibile e inclusiva, pensato per favorire lo scambio e la condivisione.

Milano LVMH Beauty Italia – Il Prisma – photo Carola Merello

Lo studio di architettura Il Prisma ha interpretato la sede di LVMH Beauty Italia, che comprende Parfums Christian Dior, Givenchy, Guerlain e anche altri marchi, come un unico spazio di lavoro sviluppato su due livelli dell'edificio Symbiosis, progettato da Citterio Viel, con varie aree comune centrali e ambienti dedicati alle singole maison sulle ali esterne dei piani.

Una delle aree comuni della sede LVMH Beauty Italia

Le persone sono al centro del progetto de Il Prisma e della filosofia di LVMH tanto che per realizzare i nuovi spazi sono stati coinvolti gli stessi 170 dipendenti circa della divisione. Il risultato è un ufficio con spazi pieni di vita nel rispetto dell'idea cara allo studio di architettura "design human life". La natura è stata fonte d'ispirazione ed elemento che accomuna i vari ambienti di lavoro. Open space, aree training, sale meeting e spazi per la concentrazione, completano l'offerta varia e attenta alle diverse esigenze delle persone che compongono il Gruppo.

LVMH Beauty Italia – Il Prisma – photo Carola Merello

La meravigliosa terrazza verde è sicuramente l'elemento più caratterizzante dell'edificio e degli spazi di lavoro, accessibile sia dall'area Welcome che dal Workcafè della sede. Il giardino pensile è organizzato come un percorso sensoriale che si sviluppa attraverso cinque aree, differenti per piante utilizzate, essenze ed erbe aromatiche, dall'oasi di benessere al prato centrale, dal giardino della biodiversità alle zone dedicate alle postazioni di lavoro all'aperto per rendere l'esperienza di "andare in ufficio" più piacevole e desiderata. La terrazza può essere utilizzato come spazio di lavoro, meditativo, di socialità e anche per eventi del Gruppo e privati.

L’ingresso al secondo livello

Grande attenzione è stata dati ai dettagli del progetto come l'illuminazione, che cambia in base ai diversi ambienti dedicati, e ai materiali usati che contribuiscono al comfort sonoro degli spazi. "Sentivamo l’esigenza di poter lavorare in uno spazio che fosse, anche in termini di design, una diretta espressione dei nostri valori: innovazione, savoir-faire e sostenibilità", spiega Giuseppe Oltolini, Country General Manager di LVMH Beauty Italia. Inoltre, ruolo primario nell'organizzazione dello spazio è assunto dal Workcafè del primo livello dove si trova un vero e proprio bar per i dipendenti gestito dalla Fondazione Cometa, opera sociale che si occupa della formazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi e ragazze con disabilità.