Tour dei castelli della Loira a giugno, i migliori da vedere spendendo meno di 300 euro

Tra castelli fiabeschi, città medievali e giardini rinascimentali, il tour della Loira è la vacanza perfetta per chi vuole cambiare dal solito mare. Con voli low cost, alloggi economici e auto a noleggio, il viaggio può costare meno di 300 euro a persona.

Il castello di Chambord, Loira

Per un’estate diversa dal solito mare, il tour dei castelli della Loira è una delle opzioni più originali da fare in Europa senza spendere una fortuna. Tra residenze rinascimentali, giardini immensi, villaggi medievali e città dal fascino fiabesco, la valle della Loira, conosciuta non a caso come la Valle dei re, regala un viaggio che sembra uscito da un romanzo storico. Per capire quanto possa costare davvero, abbiamo preso come date indicative dal 25 giugno al 2 luglio e confrontato i prezzi dei voli su Skyscanner e quelli degli alloggi su Booking. Il risultato? Organizzando tutto con un po’ di anticipo, è possibile fare questa vacanza spendendo meno di 300 euro a persona tra volo, soggiorno e auto a noleggio. Base ideale del viaggio è Tours, città patrimonio UNESCO famosa per le case a graticcio in legno, le piazze storiche e l’atmosfera elegante. Da qui si possono raggiungere comodamente i castelli più belli della regione dopo essere atterrati a Parigi e aver noleggiato un’auto.

Il Castello di Ussé, che avrebbe ispirato quello della Bella Addormentata

Quanto costa il tour dei castelli della Loira

Per organizzare il viaggio abbiamo confrontato le principali offerte disponibili online per voli, alloggi e noleggio auto. Su Skyscanner, nelle date selezionate, si trovano voli da Milano a Parigi con easyJet a circa 91 euro a persona tra andata e ritorno. Partendo da Roma, invece, le opzioni più convenienti sono quelle di Wizz Air e Transavia, con prezzi intorno ai 150 euro. Per quanto riguarda gli alloggi, su Booking si trovano diversi studio e appartamenti tipici francesi a Tours, spesso in edifici storici, a partire da circa 250 euro totali per una settimana per due persone, cioè circa 125 euro a testa. Anche il noleggio auto resta piuttosto economico: su piattaforme come Kayak si trovano vetture da circa 100 euro per l’intera settimana. Sommando volo, soggiorno e auto, il totale è quindi di circa 250 euro a persona partendo da Milano e intorno ai 280 euro partendo da Roma.

I castelli più belli da vedere nella valle della Loira

Prima di iniziare il tour dei castelli vale la pena dedicare almeno una giornata a Tours, città vivace e famosa per il centro storico medievale. Il cuore della città è Place Plumereau, una delle piazze più belle di Francia, circondata da case a graticcio, bistrot e caffè all’aperto. Da vedere anche la Cattedrale Saint-Gatien, il quartiere Vieux Tours e le rive della Loira.

Place Plumereau, Tours

Il castello simbolo della regione è senza dubbio il Castello di Chambord, il più grande e spettacolare della Loira. Immerso in una gigantesca foresta, colpisce per l’architettura rinascimentale francese, le torri scenografiche e la celebre scala a doppia elica attribuita a Leonardo da Vinci; per visitarlo bene serve almeno mezza giornata.

Le scale create da Leonardo da Vinci al castello di Chambord

Molto diverso ma altrettanto affascinante è il Castello di Cheverny, famoso anche per aver ispirato il castello di Moulinsart nei fumetti di Tintin. Gli interni sono tra i meglio conservati della Loira e offre 6 giardini tematici che sono particolarmente curati.

Castello di Cheverny

Merita una visita anche il Castello di Blois, antica residenza reale che racconta diversi stili architettonici francesi, dal gotico al classico, fino al rinascimentale. Inoltre, il centro storico di Blois, con le sue stradine in salita e le viste sulla Loira, è perfetto anche per una passeggiata.

Castello di Blois

Tra i più iconici c’è poi il Castello di Chenonceau, costruito direttamente sul fiume Cher e soprannominato "castello delle dame" per il legame con importanti figure femminili della storia francese, tra le quali Caterina de Medici. È uno dei più fotografati della regione grazie alle sue arcate sull’acqua, il giardino di Diana di Poitiers e labirinto di orto floreale.

Castello di Chenonceau

Per chi ama i giardini, il Castello di Villandry è una tappa obbligatoria. I suoi giardini geometrici rinascimentali, tra siepi perfettamente disegnate, orti ornamentali e fontane, sono considerati tra i più belli al mondo: suddivisi su tre livelli, uniscono estetica e biodiversità, offrendo una vera e propria oasi di tranquillità.

Giardini al Castello di Villandry

Da non perdere anche il Castello reale di Amboise, legato alla figura di Leonardo da Vinci, che è stato infatti sepolto nella cappella del castello. Famoso per l'elegante unione di architettura gotica e rinascimentale, fu residenza reale e luogo di educazione per Francesco I. Il borgo di Amboise è poi uno dei più piacevoli della valle della Loira, pieno di ristoranti, botteghe e scorci sul fiume.

Castello di Amboise

Gli ultimi tre castelli possono essere visitati anche nella stessa giornata perché relativamente vicini tra loro. Il Castello di Azay-le-Rideau sembra galleggiare sull’acqua ed è uno dei migliori esempi di rinascimento francese. Il Castello di Chaumont-sur-Loire è famoso per il festival internazionale dei giardini e per la posizione panoramica sul fiume. Infine c’è Castello di Ussé, considerato il castello che avrebbe ispirato la fiaba della Bella Addormentata grazie alle sue torri appuntite e all’aspetto da vero castello delle favole.

Castello di Chaumont–sur–Loire

Le tappe extra da aggiungere se si ha più tempo

Se si hanno uno o due giorni in più, vale assolutamente la pena spingersi fino a Nantes, città dinamica e creativa attraversata dalla Loira. Qui si possono visitare il Castello dei Duchi di Bretagna, il centro storico e soprattutto le celebri Machines de l’Île, enormi strutture meccaniche che uniscono il genio di Leonardo da Vinci con il mondo fantastico di Jules Verne.

Il Grande Elefante, l’attrazione principale della Machine de l’Ile di Nantes

Tra queste, la più famosa è quella del gigantesco elefante meccanico, diventato simbolo della città. Molto affascinante è anche Bourges, meno turistica ma ricchissima di storia. La sua cattedrale gotica, patrimonio UNESCO, è una delle più belle di Francia, mentre il centro medievale conserva case antiche, canali e stradine assolutamente suggestive.