Il nuovo sottomarino di lusso: un salotto per 9 passeggeri a 200 metri sott’acqua Benvenuti a bordo di un nuovo concetto di sottomarino di lusso che può ospitare fino a nove persone a 200 metri sott’acqua nel più grande volume subacqueo mai realizzato.

A cura di Clara Salzano

Il sottomarino di lusso U–Boat Worx Nexus

Sedili girevoli e finestre a forma di uovo che permettono di avere una vista sconfinata sui fondali marini sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo sottomarino U-Boat Worx Nexus Series. Si tratta del più grande volume subacqueo mai realizzato che può ospitare fino a nove persone a 200 metri sott'acqua.

Salire a bordo dell'ultima serie di sottomarini Nexus è come vivere un'esperienza ultraterrena sott'acqua, assicurano i suoi sviluppatori olandesi. Il lussuoso sottomarino sembra un salotto subacqueo che permette a tutti e nove i passeggeri, grazie ai loro sedili girevoli e alle grande vetrate panoramiche, di godere di una vista incredibile a 200 metri sott'acqua. Il segreto di U-Boat Worx Nexus è il design dei sedioli che possono ruotare in tutte le direzioni e posizionarsi in modo tale da poter offrire anche spazio vivibile per i nove passeggeri. Il pilota, all'interno del volume sottomarino, ha la posizione centrale fisso che può essere convertito anche in una panca per due bambini per far vivere l'oro la migliore esperienza di lusso subacquea. Un'altra caratteristica importante è la capacità di Nexus di muoversi in tutte le direzioni sott'acqua.

U-Boat Worx Nexus Series sono provvisti della più innovativa batteria agli ioni di litio disponibile sul mercato che consente al sottomarino di funzionare fino a diciotto ore e immergersi dieci volte al giorno. In questo modo sono circa ottanta i passeggeri che ogni giorno possono vivere un'indimenticabile avventura sottomarina. Tutti i passeggeri possono godere infatti di una visuale libera in ogni momento. L'innovativo scafo ellittico a pressione, a differenza dei tradizionali scafi sferici, e il design esterno senza galleggianti laterali e superiori ha permesso di avere le grandi vetrate panoramiche. Il Nexus offre l'esperienza di immersione più coinvolgente mai fatta prima da un sottomarino.